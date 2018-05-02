AKP'li vekilden kumarhanede fotoğraf

"Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır?"

AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, kumarhanede çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada yayınlanmasının ardından “Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır? Bizi Türkiye tanır” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Danışmanı Recep Cengiz, dün akşam kişisel Twitter hesabından bir fotoğraf yayınladı. Cengiz, fotoğrafa “AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanedeki eğlencesi. Tabii istediğini yapabilir, ama millete karşı dürüst olun, dürüst!” notunu da ekledi.

AKP Tekirdağ mv Metin Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanedeki eğlencesi. Tabii istediğini yapabilir, ama millete karşı dürüst olun, dürüst! pic.twitter.com/mSKxT9XURr — Recep Cengiz (@drrecepcengiz) 1 Mayıs 2018

OdaTV’den Caner Taşpınar’ın haberine göre, Cengiz’in paylaştığı fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu reddetmeyen Akgün, “O çok eski bir fotoğraf zannedersem, ben tanıyamıyorum zaten. Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır? Onların özel işine kim, ne karışıyor? Yazıktır, günahtır. Bizi Türkiye tanır” dedi.