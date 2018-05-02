CHP Kayseri'den CHP'li gence Kızıldere gözaltısı tepkisi

Geçtiğimiz günlerde 30 Mart Kızıldere anmasına katılan bir çok genç şafak operasyonlarıyla gözaltına alınmıştı. Mahir Çayan ve arkadaşlarının anmasında bulunan ve gözaltına alınanlardan birisi de CHP Adana Seyhan Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Halkçı Gençlik Derneği Adana Platform Sözcüsü Serhat Toprakaltı idi. CHP Gençlik Kolları'nda görevli Serhat Toprakaltı için Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

CHP Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Emeç Aksoy Parlak yaptığı açıklamada, Atatürk ve Atatürk’ün izinden gidenleri saygıyla selamladıklarını bildirerek şunları kaydetti:



"29 Nisan Pazar günü CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız, Halkçı Gençlik Derneği Platform Sözcümüz Serhat Toprakaltı Mahir’leri mezarı başında andığı gerekçesiyle şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır.

Bu ülkede Mustafa Kemal’e gerçekten sahip çıkanlar varsa onlarda bizleriz diyen Deniz Gezmiş’leri, Kemalizm soldur milli kurtuluşçuluktur diyen Mahir Çayan’ları anmak ne zamandan beri suç teşkil etmektedir? Bizler bu ülkenin sol, devrimci değerlerine sahip çıkan Atatürkçü gençleriz. Atatürkçüden terörist olmaz! İçerisinde bulunduğumuz OHAL şartları bahane edilerek Atatürkçü gençlerimiz sindirilmek istenmektedir yaptıklarınızın farkındayız . Korku duvarlarını yıkacağız!

Bilin ki 25 Haziran sabahı zulmettiklerinizin üstünden güneşi doğuracağız. Hayallerini yıktığınız gençler ,sizleri tarihin karanlık sayfalarına gönderecektir. Gençlerden, okuyandan, sorgulayandan korkuyorsunuz biliyoruz. Gözaltına alınan yol arkadaşımız Serhat Toprakaltı ne yanlıştır, ne de yalnız. Atıfta bulunduğunuz suçlar asılsızdır ! O gürbüz çocuklar bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürecektir.

Göreceksiniz, yıkılacaksınız! Milli değerlerimizle alay eden, Barzani’ye kucak açan, Salih Müslim’i kırmızı halılarla karşılayan, havaalanlarına Kürdistan bayrağı asan, Habur’da PKK’lıları davul zurna ile karşılattıran, askerlerimiz Suriye’de şehit olurken Afrika’nın ücra köşelerinde Afrika davulu çalan, Yunan adaları işgal edilirken suskun kalanların, Kıbrıs’ı altın karşılığı satanların torunları bize terörist yaftası yapıştıramaz! Konuyla ilgili Adana Milletvekilimiz Avukat Elif Doğantürkmen ve Adana Gençlik Örgütü İl Başkanımız Avukat Güven Özdemir , Seyhan Gençlik örgütü başkanı Süleyman Bengül konunun takipçisi olduklarını ve Serhat kardeşimizin özgürlüğü için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirttiler. Biz değil AKP yıkılacak,

Serhat Toprakaltı serbest kalacak!"