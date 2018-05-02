Şehit babası böyle isyan etti: Bilal Erdoğan'ı yollayaydı!

TRT muhabirinin yayın yaptığını gören 15 Temmuz Şehidi Yakup Sürücü'nün babası "Kendi Afrin'e gidene kadar oğlunu yollayaydı, Bilal Erdoğan'ı yollayaydı. Benim oğluma bak, şehit oldu onun yüzünden" diyerek sesini duyurmaya çalıştı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit düşen Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, TRT muhabirinin sokakta canlı yayın yaptığını görünce sesini duyurmak istedi.

Muhabirle konuşmaya çalışan şehit babası, "Kendi Afrin'e gidene kadar oğlunu yollayaydı, Bilal Erdoğan'ı yollayaydı... Benim oğluma bak, şehit oldu onun yüzünden. Niye bir tane vekilin, bakanın oğlu şehit olmuyor? Kendileri yaptı bunu." sözleriyle sıkıntısını dile getirdi.

Şehit annesi Çiğdem Sürücü ise elindeki telefonda oğlunun fotoğrafını TRT muhabirine gösterdi. TRT muhabiri tepkili şehit ailesine cevap vermedi.

Olayın ardından şehit babası "Derdimi sıkıntımı bunlara anlatamıyorum. Kaçıyorlar böyle" diyerek yakındı.

O anlar bir vatandaşın telefonuna yansıdı. Vatandaşın paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.