CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekilliği seçimleri için kendi arasında anlaştığını duyurmasının ardından Metin Uca'nın yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekilliği seçimleri için kendi arasında anlaştığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Metin Uca’dan sosyal medyada çok konuşulacak paylaşım geldi...

Uca sosyal medya hesabından “AKP'ye oy vermeyeceğim ama alternatif bulamıyorum” diyenlerin bahanesi kalmadı, işte tüm renkleri demokrasi ve parlementer sistemin devamında cumhuriyetin kazanımlarında toplayacak özverili, büyük buluşma. Bazıları için “Çıldırtıcı” olduğu da kesin paylaşımını yaptı…