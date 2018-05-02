'Seçim vaatlerinde sağlıkçı ve öğretmen eksik'

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, iktidarın vergi yapılandırmasından emekli ikramiyesine arka arkaya sıraladığı seçim vaatleri arasında eksikler olduğunu belirterek; “İktidar oy için, hala atanmayı bekleyen sağlıkçıyı ve öğretmeni, eş tayinlerini ve güvenlik soruşturmalarını da unutmamalı” dedi.

İktidara seçim vaatleri konusunda önemli bir tüyo verdiğini ifade eden İrgil, sağlık ve eğitim alanında atanmayı bekleyen, atanmış olup da göreve başlamayı bekleyen ve atandığı yerde çoluk çocuğundan ayrı çalışmak zorunda kalanların insani beklentilerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. “İktidar vaatlerinde sağlıkçıları ve öğretmenleri unutursa işi zor” diyen İrgil, her iki bakana da seçim öncesi atama ilanlarına çıkma çağrısında bulundu.

9 bin sağlıkçı atamasında adil bir dağılım yapılmadığını kaydeden CHP’li İrgil, 27 bin sağlıkçı ataması sözünü hatırlatarak “Söz verdiğiniz atamaları ilan etmeli ve kılavuzunu hemen yayınlamalısınız, yoksa inandırıcı olmayacaksınız” dedi.

EĞİTİMDE BİRAZ DAHA SAMİMİYET

Öte yandan 25 bin öğretmen alım ilanının da seçim sonrasına bırakılmasını eleştiren İrgil; “Öğretmenin tehdide değil teşvike ihtiyacı var. Alım ilanlarının seçim sonrasına bırakılması yanlış bir tutum” dedi. İrgil her fırsatta eğitimdeki sorunların acil çözüm beklediğini söylediklerini ve hükümeti uyardıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın işi zor, eğitimde öyle çok yanlış karar ve uygulamaya gidildi ki, seçimde hepsinin hesabı sorulacak. Bütün sorunları seçime kadar çözemezler ancak liseye yerleştirme işlemlerinin veya öğretmen alım ilanının seçim sonrasına bırakılması Milli Eğitim Bakanlığı’nın samimiyetsizliğini gösteriyor. O nedenle, en azından alım ilanına seçim öncesi çıkın ki biraz puan toplayın. Tabii iktidar oy almak istiyorsa hala atanmayı bekleyen öğretmen kadar, ailesini parçaladığı sözleşmeliyi de unutmamalı ve aile bütünlüğünü yerine getirmeli. Ayrıca okullardaki öğrenci-veli-öğretmen ilişkisini bozucu, huzursuz edici öğretmen performans sisteminden de vazgeçilmeli. Öğretmenlerin itibarı artık gözetilmeli.”