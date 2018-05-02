'YSK'nın bu kararı Erdoğan için aldığı doğru mu?'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde adaylık başvurusu yapanların 'onaylı' diploma koşulunun kaldırılmasını Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Bakanlara sözlü soran CHP’li Mehmet Tüm, “YSK’nın bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan için mi alındığı” iddialarını sordu.

“YSK 16 Nisan’da mühürsüz oyları kabul ettiği gibi mühürsüz diplomaları da mı kabul edecek?”

CHP’li Tüm, Meclis Genel Kurulu’nda hükûmete şu soruları yöneltti:

1- 30 Nisan Pazartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, YSK’nın noter onaylı diploma koşulunu kaldırmasının gerekçesi nedir?



2 - YSK bu kararla 16 Nisan’da mühürsüz oyları kabul ettiği gibi, şimdi de mühürsüz diplomaları mı kabul edecektir?



3- YSK’nın bu kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan için alındığı iddiaları doğru mudur?



4- AKP Genel Başkanı Erdoğan, YSK başvurusunda ibraz edeceği diplomayı kamuoyuyla paylaşacak mıdır?



5- Ülkemizin geleceği diploması olmayan yöneticilere mi emanet edilecektir?