'Genel başkanı da CHP üyeleri seçmelidir'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin yeni tüzüğünün parti içi demokrasinin sınırlarını genişletmesi gerektiğini ifade etti. CHP'li vekil, "Genel başkan da dahil olmak üzere, tüm yöneticileri ve organları üyelerin seçeceği bir yapı kurmak zorundayız" dedi. Yarkadaş, buna ilişkin bir de kanun teklifi hazırlayarak TBMM'ye sundu.

"TÜZÜKLER PARTİLERİN ANAYASASIDIR"

CHP örgütlerinin düzenlediği "Yeni Tüzük Nasıl Olmalı?" başlıklı toplantılar sürüyor. Partisinin Ümraniye ve Beykoz'da düzenlediği örgüt toplantılarına katılan ve yeni tüzüğe ilişkin düşüncelerini aktaran CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Tüzükler partilerin anayasasıdır. Öyle bir anayasa yapmalıyız ki; bu anayasa, ülkeyi nasıl yöneteceğimizin işareti olmalıdır" diye konuştu.

Yeni tüzüğün, üyelerin haklarını sınırlandırmak yerine daha da genişletmesi ve artırması gerektiğini söyleyen Yarkadaş, "Parti tabanımız, ön seçimlerin sınırlarının daha da genişletilmesini ve merkezi atama sisteminin olabildiğince daraltılmasını istiyor" diye konuştu.

"GENEL BAŞKANI DA ÜYELER SEÇSİN"

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılında ön seçimlere girerken, partililerimize iki şey söylemiştim: Partinin enerjisini emen ve herkesi birbirine küstüren delegelik sistemi kaldırılmalı ve tüm yöneticileri üyeler seçmelidir. Buna CHP genel başkanı da dahildir. CHP genel başkanını da ülkenin her yerine kurulacak olan sandıklarda parti üyeleri seçmelidir. Bugün yine aynı düşüncedeyim. Genel başkan da dahil olmak üzere, tüm yöneticileri üyeler seçmelidir."

KANUN TEKLİFİ VERDİ

CHP üyelerinin, il, ilçe başkanları, belediye başkanları ve PM üyeleri ile genel başkanı da seçebileceği bir tüzüğün oluşturulması gerektiğini belirten Yarkadaş, "Parti yönetimi, üyelerine güvenmek zorundadır. Herkes üyenin denetimine tabi olmalıdır. Demokrasiyi en geniş tabana yaymak zorundayız" ifadesini kullandı.

Yarkadaş, parti yöneticileri, il - ilçe başkanları ile belediye başkan adaylarının üyeler tarafından seçilebilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunduğunu da belirtti. CHP'li vekil, "Üyenin tek belirleyici olduğu bir sistem, motivasyonu ve parti çalışmalarına katılımı da artıracaktır" dedi.

Yeni tüzüğe ilişkin medyada yapılan spekülasyonlara inanmak istemediğini belirten Yarkadaş, "Umarım seçilmemiş kişilerden, yani danışmanlardan yeni parti organı oluşturma fikri doğru değildir. Bunun adı 'Paralel MYK' olur. O halde seçimlere ve organlara yönetici seçmeye ne gerek var? Partiyi danışmanlarla idare edin" tepkisini gösterdi.

"GEREKSİZ BİR TARTIŞMA"

Partinin gereksiz bir şekilde ''aktif üye - pasif üye" tartışmasına sokulduğunun altını çizen Yarkadaş, "Üyeye çalışma alanı açmadan, 'Sen çalışmadın, o halde pasif üye kategorisine girdin' demek yanlıştır. Bunlar fantastik ve içi boş işlerdir. Üyeye barkodlu kart verme ve oradan üyenin performansını takip etme fikri ise akla yatkın görünmüyor" dedi.

CHP'ye üye olan her kişinin "üyelik hakkı"nın korunması gerektiğini belirten Yarkadaş, "Faşizm koşullarında CHP'ye üye olan ve bedel ödeyen kişilerin üyelik hukukunu keyfi gerekçelerle sona erdiremezsiniz" uyarısında bulundu. CHP'nin üye sayısını azaltmaya değil, artırmaya ihtiyacı olduğunu belirten Yarkadaş, "Bu maddeler yeni tüzüğe girerse, CHP'deki üye sayısı on bin kişiyi bile geçemez. Şimdiden uyarıyor ve bu hatanın yapılmaması gerektiğini söylüyorum" ifadesini kullandı.

"SEÇİMLER AYNI GÜN YAPILMALI"

Yeni tüzükte, genel başkan ve Parti Meclisi seçimine ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini de belirten Yarkadaş, "Genel başkan ile PM aynı gün seçilmelidir. Genel başkanı seçecek olan parti üyesi, genel başkan adayının listesine bakma şansına da kavuşmalıdır. Blok liste, tüzüğe konulacak bir madde ile yasaklanmalıdır. Tüm seçimler çarşaf liste ile yapılmalıdır. Herkesi üyeler seçmelidir" önerisini getirdi.

CHP tüzüğünün diğer partilere de örnek olması gerektiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Biz başkanlık sistemine karşı çıkarken, yeni bir başkanlık sistemi ihdas edecek hiçbir madde tüzükte yer almamalıdır. Genel başkanın organlara atama yapma yetkisi sınırlandırılmalıdır. Görevden alınan ilçe başkanının yerine gelecek kişinin otuz gün içinde kongre ile belirleneceği hükmü mutlakta korunmalıdır. Bir il ya da ilçe başkanı görevden alındıysa ya da istifa ettiyse, yeni yönetim kongre ile gelmelidir. Bunun kaldırılmak ve yerine anti - demokratik bir madde konulmak istendiğini duyuyoruz. Umarım böyle bir hata yapılmaz. CHP Kurultay Delegeleri, bu maddelerin hiç birini kabul etmez. Çünkü; bu maddeler, seçimleri ve kongre iradesini tamamen ortadan kaldırır. Bu anlayış, partiyi bürokratik bir mekanizmaya dönüştürür."

"ÜYELERİMİZİ İNCİTMEYELİM''

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP, Türkiye'ye demokrasiyi ve çok partili hayatı getiren tarihsel misyonu ile ters düşecek hiçbir adımı atmamalıdır. Ön seçim, üyenin tercihini doğrudan yansıtmasıdır. Ön seçimin kapsamının daraltılması üyelerimizi kırar ve incitir... Üyelerimiz 'Haklarım elimden alınıyor' duygusunu yaşar. Genel Merkez, bunları dikkate almalıdır."

"DÖNEM SINIRI" ÖNERİSİ

Öte yandan, ilçe başkanlıklarında yapılan toplantılarda edindiği izlenimleri genel merkezle paylaşacağını da belirten Yarkadaş, "Üyelerimizle yapılan toplantılar ufuk açıcı oluyor. Çok ilginç 'doğrudan demokrasi' önerileri geliyor" dedi. CHP'li vekil, "Umut ediyorum ki; genel merkez, ortaya çıkacak önerileri titizlikle ele alıp çağdaş, sosyal demokrat bir tüzük örneği çıkaracaktır" diye konuştu. Yarkadaş, "PM ve MYK üyelerinin belediye başkanlığına aday olmasının önü de tüzüğe konulacak bir madde ile kesilmeli, milletvekilliği ve belediye başkanlığı için de dönem sınırı getirilmelidir" dedi.

CHP'li vekil, tüzük toplantılarının ardından Kars Ardahan Iğdırlılar Derneği'nin (KAR-DER) Ümraniye'de düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. ​