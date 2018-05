'Bu ittifak tavanda da var, tabanda da'

Manisa'da Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Yunusemre İlçe Başkanları; CHP Yunusemre İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde bir araya geldi.



4 Başkan, 24 Haziran ve 8 Temmuz’da yapılacak olan seçimlerde sandık güvenliği gündemiyle toplandı.



Yaptıkları toplantı sonunda ilçemiz ve ülkemiz adına çok önemli bir konu için bir araya geldik diyen CHP Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Bozyaka açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Bugün ilçemiz ve ülkemiz için çok önemli bir konu hakkında dört siyasi partinin temsilcileri bir araya geldik. 53 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli seçimlerinden birisine, belki de en önemlisine tanık olacağız. Bu sebeple üzerimizde tarihi bir sorumluluğun olduğunun farkındayız.



Siyasi partilerimiz, ideolojilerimiz ve bazı konularda dünya görüşlerimiz farklı olsa da bizi bir araya getiren asgari müştereklerimiz ve ortak kaygılarımız var. Ülkemizin mevcut iktidar tarafından iyi yönetilmediğini, iktidarın halkımızı kutuplaşmaya ve ayrıştırmaya yönelik bir siyaset izlediğini, hak-hukuk-adalet gibi kavramların içlerinin boşaltıldığını hepimiz görüyoruz. Gelir adaletsizliğinin ve dış borcun sürekli arttığına, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerde büyük aksaklıklar yaşandığına tanık oluyoruz. Demokrasimize ve özgürlüklerimize böylesine zarar verildiği bir dönem daha yaşamamıştık.

Bu ahvalde halkımızın binlerce yıldır üstesinden geldiği tüm sıkıntılı dönemlerde olduğu gibi; milli mücadele yıllarımızdaki gibi elele vererek, umutlarımızı yüksek tutarak ve çok çalışarak bu karanlık günleri de aşacağımıza inancımız tamdır.



İnanıyoruz; güzel günler bizi bekliyor,

inanıyoruz; adalet mücadelesi verenler demokrasi mücadelesi verenler ve büyük Türkiye için çalışanlar kazanacak,

biz kazanacağız.”



VATANDAŞIN NAMUSU BİZE EMANET



“24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve Milletvekilliği seçimlerinde oy kullanmaya gidecek olan yurttaş sayısı seçimlerin kaderini belirleyecek. Katılımın fazlalığı Akp’nin kaybetme ihtimalini güçlendirecek. Bu sebeple; Akp iktidarı seçim güvenliği hakkında şüphe uyandırma işini bilinçli olarak yapıyor. Bu sayede kendisine muhalif olan insanların umutlarını tüketerek, sandığa gitmesini engellemek istiyor. Bizlerin mutabakata vardığımız mesele, bu seçimde sandıklarda yüzde 100 ve tam bir güvenliği sağlamak üzere büyük bir motivasyon içeriyor. Ne gerekiyorsa yapılacak. Sandıkta güvenliği sağlamalı, bu güvenliğe güvenmeli ve bunu seçmene anlatmalıyız. Yapılacak en önemli katkı, seçime katılım oranını artırmaktır.



Oy namustur.

Sandık kurulu oluşumundan sayım-döküm işlemlerinin tamamlanmasına kadar her aşamada seçmenin namusuna sahip çıkacağız. Sandık başkanlarının kamu görevlileri arasından seçilmesi, özellikle OHAL sürecinde kamudan toplu ihraçların yaşanmış olmasından dolayı sandık üzerinde siyasi iktidarın doğrudan ağırlığı olmasının yolunu açacak. Fakat tüm sandık başkanları bu ittifakın sandık görevlileri ve müşahitleri tarafından gözlem altında olacak. Milli iradenin doğru tecelli etmesini engelleyecek, halkımızın emaneti olan oylarına yönelik kanun dışı bir uygulamaya tenezzül edebilecek bir kamu görevlisi olacağına da inanmak istemiyoruz. Çünkü seçimin ardından bunun ciddi yasal sonuçları olabileceğini her kamu görevlisi bilir.



Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik referandumda yaşanan şaibelerin tekrarlanmaması için dört siyasi partinin İlçe Başkanları ve temsilcileri bir araya geldik ve bir toplantı yaptık. Oyu atanın kim olduğunun önemi yok. Oy veren her seçmenin oyu kutsaldır diye düşünüyoruz. Her bir vatandaşımızın oyunu savunabilmek için, halkımızın umutlarına sahip çıkabilmek için, ilçemizde bulunan tüm sandıkların güvenliğini %100 sağlayabilmek için sandık güvenliği ittifakını başlatmaya karar verdik.



Sandık güvenliği ittifakı; vatandaşın namusu gibi değerli her bir oyunu koruyan, Türkiye’nin geleceğini ve bekasını düşünen, tek adam zorbalığına karşı çıkan, demokrasiyi ve huzuru amaçlayan bir birliktelik.

Bu ittifak başka ittifaklara benzemez.

Bu ittifak; tavanda da var, tabanda da var.”



YUNUSEMRE’DE SEÇİM SONUÇLARI BİZDEN DUYULACAK



İlçemizde sandık güvenliği ittifakı sayesinde her sandıkta; sandık çevresini çok iyi tanıyan sandık sorumluları, müşahitler ve okul sorumluları görev yapacak. Partimizin insan gücü ve kadroları bu güvenliği sağlamaya fazlasıyla yeterli olsa da ‘birlikten kuvvet doğar’ felsefesiyle sandıklarımıza geçmiş dönemlerden daha da güçlü ve eksiksiz bir şekilde sahip çıkacağız. Islak imzalı tutanakların toplanması konusunda da hedefimiz %100’e ulaşmaktır. Yunusemre ilçesinde seçim sonuçları bizden duyulacak. Bunun teknik ve insani altyapısını hazırlıyoruz.”