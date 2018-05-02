MHP, TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
2 Mayıs 2018 12:49
MHP, Erdoğan’ın adaylığı için grup kararı aldı
MHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için grup kararı aldı.
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