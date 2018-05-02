Meral Akşener, adaylık başvurusu yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na gitti.

Akşener'e destek vermek için YSK önünde toplanan yaklaşık 250 kişilik bir grup, 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganları attı. YSK önünde çok sayıda çevik kuvvet ekibi de görev aldı.

Akşener, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla aday olmak için YSK'ye müracaat ettiğini belirterek, "Allah hayırlı etsin, Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak." dedi.