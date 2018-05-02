Bahçeli'den muhalefetin ittifakına ilk yorum

Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:

İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Hayırlı uğurlu olsun.

Bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatlar son bulmuş olacak. Müracaaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır.

Ayrıntılar geliyor...