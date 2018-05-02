Ortak ilkeler 4'lü ittifakın önünde

İKLİM ÖNGEL/ CUMHURİYET- Partilerin tam yetki ile görevlendirdiği heyetler, ilkeler çerçevesinde görüşürken, netleştirilen protokolün bugün liderlere sunulması bekleniyor.4'lü ittifakın protokolü ise yarın açıklanacak.

DP’nin seçime İYİ Parti listelerinden girerken, diğer partilerin kendi ad ve listeleriyle seçime katılacağı belirtiliyor.

Muhalefet partileri arasında uzun süredir devam eden ittifak görüşmelerinde son noktaya gelindi. “Ortak aday’’ konusunda uzlaşamayan muhalefet; CHP, İYİ Parti, SP ve DP’den oluşan partilerle dörtlü ittifak kurulması yönünde prensipte anlaşmaya vardı. Partilerin “tam yetki’’ ile görevlendirdiği heyetler, ilkeler kapsamında dün gece görüşmelerini sürdürdü. Edinilen bilgiye göre; adalet, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargı bağımsızlığı, bağımsız ve tarafsız cumhurbaşkanı, herkes için huzur, varlık, birliktelik, barış ve refah gibi temel prensiplerin bulunduğu ilkeler, protokolde her partinin kabul ettiği şekliyle ve doğru tanımlarla yer alacak. Protokol, toplumu kucaklayacak bir söylemle kaleme alınacak. İttifakın adının ise ‘’demokrasi ittifakı’’ olması bekleniyor.

Liderlerin protokolü onaylamasının ardından yarın tören yapılması bekleniyor. Törende dört liderin aynı anda protokolü imzalaması ve ardından da birer konuşma yapması öngörülüyor. Törenin ardından aynı gün YSK’ye protokolün sunulacağı belirtiliyor. YSK takvimine göre protokollerin YSK’ye sunulmasının son günü 6 Mayıs.

Edinilen bilgiye göre CHP, SP, İYİ Parti kendi ad ve listeleriyle seçime girerken, DP’nin İYİ Parti listelerinden seçime girmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Bu kapsamda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da İYİ Parti listesinden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. SP’nin de bir kaç ismi İYİ Parti veya CHP listelerinden gösterebileceği belirtiliyor.

Cumhur ittifakı karşısında Meclis’teki çoğunluk sağlandığında psikolojik üstünlüğü elde edecek olan muhalefet, cumhurbaşkanlığı seçiminin de 8 Temmuz’a kalması durumunda en çok oy alan cumhurbaşkanı adayının Erdoğan’a karşı tüm partiler tarafından desteklenmesi planlanıyor.