Diploma tartışmasında yeni hamle

AİHM’e giden Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, 24 Haziran seçimleri öncesinde de Erdoğan’ın diploması için başvuru yaptı.

Referandum ve Erdoğan’ın diplomasına ilişkin Güler’in davalarını aynı dosyaya alan AİHM, raportörler aracılığı ile yarın başvuru hakkında ilk değerlendirmesini yapacak.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu olduğu belirtilen Erdoğan’ın öğrenim gördüğü yıllar, mezun olduğu fakülte ve bölüme ilişkin tartışmalarda iç hukuk yolu tükenince uluslararası mahkemeye başvurmanın yolu açıldı. Erdoğan’ın 1 Temmuz 2014’te yaptığı adaylık başvurusundan 4 gün önce noter tarafından tasdik ettiği diplomasının sahte olduğunu savunan Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, diploma tartışmasına ilişkin 24 Haziran öncesinde AİHM’e başvuru yaptı.

İlk inceleme yarın

16 Nisan referandumunun ardından Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oyları geçerli saymasına ilişkin davaların Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay kararları ile sonuçlanmasının ardından AİHM’e giden Güler, 24 Haziran seçimleri öncesinde de Erdoğan’ın diploması için başvuru yaptı. Referandum ve Erdoğan’ın diplomasına ilişkin Güler’in davalarını aynı dosyaya alan AİHM, raportörler aracılığı ile yarın başvuru hakkında ilk değerlendirmesini yapacak.