CHP sordu, gerçek ortaya çıktı

CHP’li Murat Emir’in kanser hakkındaki sorularından yalnızca birine yanıt veren bakanlık, tedavi için yapılan harcamaları 15 milyar TL olarak açıkladı.

Şeyma Paşayiğit/ Cumhuriyet- Emir, miktarın yüksekliği üzerine kamu kurumlarını inceleme yapmaya çağırdı.

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2017 yılı verilerine göre; Türkiye’deki ölümlerin, beşte biri kanser yüzünden.

Konuyla ilgili TBMM’de araştırma önergelerinin olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı kanser araştırmalarını kamuoyuyla paylaşmıyor. Son olarak CHP Ankara milletvekili Murat Emir’in Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) verdiği çoğu soru yanıtsız bırakıldı.

Emir’in yalnızca “Son 10 yılda kanser hastalığı tedavisi dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ödenen toplam parasal miktar ne kadardır” sorusu yanıtlandı. Gelen yanıtta, “2011-2017 yılları arasında ilaç ve tedavi masrafları dahil kanser tedavisi için yapılan harcama 15.488.603.826 TL’dir” ifadelerinin yer alması, harcamaların ne boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi. Sağlıkta izlenen politikaları eleştiren Emir, önleyici sağlık hizmetleri yerine yüksek maliyetli tedavi hizmetlerinin uygulanması sonucu kanser ilaçlarına ödenen rakamların devasa boyutlara ulaşmasına dikkat çekti. Son 6 yılda SGK kanser ilacı için ödenen 15 milyar 488 milyon 603 bin 826 lira için değerlendirme yapan Emir, “SGK’nin özellikle AKP döneminde büyük açıklar verdiği göz önüne alındığında bu rakamların ilgili kamu kurumları tarafından detaylı şekilde incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim. Kanser ilaçları üzerinden birilerine kamu kaynaklarının akıtıldığı yersiz bir kuşku olarak görülmemeli” diye konuştu.

Emir’in “Son 10 yıldaki kanser vakası kaçtır”, “Yıllara göre dağılımı”, “En fazla görülen kanser türü hangisidir”, “Kanser vakalarının kadınlarda ve erkeklerde görülme oranı yüzde kaçtır”, “Son 10 yılda kanser hastası olduktan sonra hayatını kaybeden kaç vatandaşımız vardır? Tedavi olup yaşamlarını hastalıktan arındırılmış şekilde sürdüren hasta sayısı kaçtır” soruları yanıtsız bırakıldı.