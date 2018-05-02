AKP korkuyu itiraf etti

EMİNE KAPLAN/CUMHURİYET- Resmi gerekçeye paketin “politik riskler için” de hazırlandığı notu düşüldü.

Hükümetin erken seçim öncesinde hazırladığı, emeklilere bin TL ikramiye, imar, vergi ve öğrenci aflarıyla dolu ‘ekonomi paketi’, jet hızıyla TBMM’ye geldi. Seçim torbasının resmi gerekçesinde, söz konusu düzenlemelerin “ülke ekonomisinin büyüme hızını desteklemek ve bu surette kalkınmasını devam ettirmek amacıyla dünyadaki ekonomik ve politik riskler ile yakın coğrafyamızda yaşanan bölgesel olayların vatandaşlarımız üzerinde oluşturması muhtemel etkisini bertaraf etmek ve müteşebbislerin iş ve yatırım kararlarına daha sıhhatli bir şekilde odaklanmalarına imkân sağlama” amacı taşıdığı notu düşüldü.

Önceki gece TBMM’ye sunulan torba tasarının, aynı hızla Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirilmesi bekleniyor.

Alay ettikleri fikri çaldılar

AKP’nin müjde olarak sunduğu tasarının bir özelliği de, CHP’den ‘esinlenerek’ hazırlanılmış olması.

Hükümetin emeklilere her bayram 1000 TL ikramiye verilmesi düzenlemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 Haziran seçimleri öncesindeki vaadine dayanıyor. Kılıçdaroğlu, 23 Mart 2015 tarihinde Ankara 3. Noterliği’ne onaylattığı taahhütnamede, “Tüm emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesi için gereken yasal düzenlemelerin 1 ay içerisinde yapılmasını sağlayacağını, emeklilere yıllık 2 maaş tutarında ikramiye verilmesini Başbakanlık görevinde bulunduğum her yıl muntazam olarak sürdüreceğini” belirtmişti. O dönem Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun bu vaadi için “Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler, sadece şapka çıkartmam yani ben samimi olarak söylüyorum derim ki: Ben de CHP’ye oy vereceğim... Biliyorsunuz toplumda bir söz var; bekâra karı boşamak kolay... 11 milyona yakın emeklimiz var. Çarpın bir bakayım... Yani bir kalemde bütçe açığını yüzde 70 arttıracak, gerçekçi değil” demişti.