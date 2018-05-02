'Gül, Erdoğan'la aynı masada yer almamak için katılmayacak'

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Bakan Mehmet Özhaseki'nin kızının düğününe davet edilen Erdoğan ve Abdullah Gül'ün bir araya gelip gelmeyeceğini yazdı.



Selvi'nin "Erdoğan ile Gül bir araya gelecek mi?" başlıklı köşe yazısı şöyle:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü bir araya getirmesi beklenen nikâh töreni gündemden düştü. Oysa Abdullah Gül katılırsa çok kritik bir buluşmaya sahne olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep’in düğünü nedeniyle devlet ricali 5 Mayıs Cumartesi günü Kayseri’de olacak. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaşanan tartışma nedeniyle Erdoğan ile Gül’ün, Özhaseki’nin kızının nikâh şahitleri olma ihtimali kulisleri hareketlendirdi.

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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı ama Erdoğan yönetimine de sert eleştirilerde bulunmuştu. O nedenle Zeynep Özhaseki’nin bu mutlu günü bir anda siyasetin ilgi odağı haline geldi. Erdoğan ile Gül nikâhta bir araya gelse birbirlerine ne diyecekler merak ediyorum.

Ama edindiğim bilgilere göre Abdullah Gül, şu ana kadar nikâha katılacağına dair bir teyitte bulunmamış. Bundan sonra katılacağını bildirir mi emin değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katılıyor. Kayseri’de kalacağı yer bile hazırlandı. Ancak Abdullah Gül, Erdoğan’la aynı masada yer almamak için düğüne katılmayacak gibi. Ama katılırsa son dönemlerin en ilginç nikâhı olacağından eminim."

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