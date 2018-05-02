Demirtaş: Bu konuşmaya 5 yıl ceza veriyorlar

Diken- Twitter’da paylaşımda bulunan Demirtaş, “Pazartesi günü Silivri’de görülen ve 8 Haziran’a ertelenen davada savcının örgüt propagandası dediği şey, çözüm süreci döneminde, 2013 Newroz konuşmamızın polis raporunun sonuç kısmı. İşte bu konuşmaya ‘5 yıl ceza verelim’ diyorlar. Adaletin geldiği nokta!”

Demirtaş paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermiş olduğu polis fezlekesine de yer verdi.

Bu fezlekede çözüm sürecine dair suçlama konusu yapılan şu cümleler yer aldı: “17.03.2013 tarihli Nevruz etkinliğinde konuşma yapan Selahattin Demirtaş’ın konuşmasında daha çok barış sürecine verilen destekten bahsederek ‘Ama barış süreci barışın dili ve insanların ölmeyeceği, gençlerin birbirini öldürmeyeceği bir müzakere masasını da desteklemeye devam edeceğiz’ şeklinde söylemleri kullandığı, yaşanan sürecin devam etmesi gerektiği, Türk ve Kürt halkının barış içerisinde birlikte yaşayabileceğini siyasetçilerin konuşarak çözüm üretebileceğini aktardığı tespit edilmiştir.”

Fezleke şöyle devam ediyor: “17.03-2013 tarhli Nevruz etkinliğinde konuşma yapan Sırrı Süreyya Önder konuşmasında yapılan mücadele neticesinde barış sürecine geçildiği, barış sürecinin sürdürülmesi gerektiğinden bahsettiği ‘Bundan sonra barış mücadelesini devam ettirmek için elimizden ne geliyorsa her türlü mücadeleyi omuz omuza yağacağız’ şeklinde konuşma ile barış sürecine verilen desteği aktardığı Nevruzunuz kutlu olsun sözleri ile konuşmacını sonlandırdığı tespit edilmiştir.”