Muhalefetten 4 parti ittifakta anlaştı!

CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekilliği seçimleri için kendi arasında anlaştığını duyurdu. Partiler seçime ittifak halinde girecek.

Gelen son dakika açıklamasına göre, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yalnızca milletvekilliği seçimleri için ittifak yapmak kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı yarışındaysa her parti kendi adayını destekleyecek. Partilerin perşembe günü resmi açıklama yapması bekleniyor.

İTTİFAKIN İSMİNE LİDERLER KARAR VERECEK

Bugün gazeteci İsmail Saymaz’ın ittifak için açıkladığı “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” isimleriyse ittifak ismi olarak netlik kazanmadı. İttifakın ismi 4 parti liderinin ortak kararıyla belirlenecek.

Gazeteci İsmail Saymaz’dan flaş iddia!