Çocuk istismarına şiirli isyan!

CHP Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamak, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak çocuk istismarı ve çocuk tecavüzleri konusuna değindi.

Çamak konuşmasına, ünlü şair Cemal Süreya’nın “Dilsizdir benim acılarım/Konuşmazlar kimseyle/ Sadece benim canımı acıtırlar/Hiç hak etmediğim hâlde” şeklindeki dizelerini okuyarak başladı.

Çamak, “Yüreklerimizi yakan çocuk tecavüzleri işte bu dilsiz acılardır. Gelin bu çocuklarımızın dilsiz acılarına kalıcı ve akılcı bir çözüm bulalım. Ülkemizde son yıllarda taciz ve tecavüz vakalarında bir patlama yaşanıyor. Bu rezalet sadece ağır cezalarla önlenemez. Her vakada bunun münferit bir sorun olmadığını, bir zihniyet dönüşümünün ve eğitimin gerektiğini vurguluyoruz. Örneğin Güney Kore çocuk istismarına karşı ömür boyu eğitimi şart koşuyor. Çocuk istismarının panzehri eğitim, eğitim, eğitimdir” dedi.