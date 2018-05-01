AKP'li vekil Erdoğan'a oy verecek MHP seçmenini Köpek'e benzetti

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Şahin, adaylık başvuru formunu, AKP Malatya İl Başkan vekili Mahmut Üner Özer’e teslim etti.

AKP İl Başkanlığında düzenlenen adaylık başvuru töreninde konuşan Şahin'in sözleri ise kentte tartışma yarattı.

"SADETTİN'İMSİ BİR DURUŞ SERGİLİYORLAR"

Malatyahaber'de yer alan habere göre, Şahin, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Erdoğan'a, milletvekilliği seçimlerinde ise oyunu MHP'ye atacak vatandaşları, Diriliş Ertuğrul dizisinde Sultan Aladdin’e yapılan suikastten sorumlu tutulan kişi olan Sadettin Köpek'e benzetti.

Şahin, "'Efendim bizim reise canımız kurban ancak reisin etrafında şuanda ister mecliste ister yerel yönetimlerde ister teşkilatlarda olanlara kesinlikle destek vermeyeceğiz’ diyecek kadar Sadettin’imsi bir duruş sergiliyorlar" diye belirtirken, vatandaşlar, Şahin'in hakaret ettiğini ifade ederek siteyi yorum yağmuruna tuttu.