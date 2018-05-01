HDP'nin adayını açıklamasından önce Demirtaş'tan seçim mesajı

"Seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında; onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım"

Yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan ve cuma günü partisi tarafından adının cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacağı belirtilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden seçimlerle ilgili mesaj yolladı.

Meral Akşener'den Karamollaoğlu tweeti

Demirtaş'ın kişisel Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seçim kampanyasının en büyük yükü eş başkanlarımızın omuzlarında. Onları, gittikleri her yerde en kitlesel katılım ve coşkuyla karşılayalım. Başarılar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi, cumhurbaşkanı adayını cuma günü resmi olarak açıklayacağını duyurmuştu. HDP’den yapılan açıklamada, “Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı coşkusunu paylaşmak için 4 Mayıs Cuma günü saat 17:00'de Abbasağa Parkı'nda bir araya geliyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.