Sarıbay: Kendimize güvenmeli ve umut vermeliyiz

Sarıbay önceki akşam makamında Derince Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerini ve çeşitli ilçelerden oluşan parti büyüklerini ağırladı. Tebrikleri kabul eden Sarıbay, bu zorlu süreçte herkese ihtiyacımız var. Yoğun bir çalışma temposu bizi bekliyor dedi.

BİZİM YAPTIKLARIMIZI HAYAL BİLE EDEMİYORLAR

Derince Yavuz Sultan Mahallesi sakinlerini ve çeşitli ilçelerden oluşan parti büyüklerini makamında ağırlayan CHP İl Başkanı Av Cengiz Sarıbay, “Eleştiriye benim kadar açık bir insan olamaz. Ama bu eleştiriler yapıcı olmalı. Telefonum 24 saat açık. Her türlü sorununuzda arayabilirsiniz” dedi. Güven ve umut duygularının önemli olduğunu dile getiren Sarıbay, “Öncelikle kendimize güvenmeli ve umut vermeliyiz. 2019’la ilgili benim umutlarım yüksek. Bunların artık söyleyecekleri bir şey kalmadı. 15 yıldır yeni bir şey yok. Sadece bizim yaptığımız şeyleri tamir ediyor yada satıyorlar. Ve bizim yaptığımız her şey kısıtlı bütçelerle yapıldı. Yaptığımız şeyleri bunlar hayal bile edemiyorlar” diye konuştu. Zorlu bir sürecin beklediğini söyleyen Sarıbay, “Bu süreçte herkese ihtiyacımız var. Hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Yoğun bir çalışma temposu bizi bekliyor “ ifadelerini kullandı.

SİZE VE EKİBİNİZE GÜVENİYORUZ

Mahalledeki sorunları ve sıkıntılarını Sarıbay’a aktaran Derince Yavuz Sultan Mahallesi sakinleri, “Karanlık günlerden geçiyoruz. Hepimizin umuda ihtiyacı var. Bu zor günleri birlik beraberlik içinde, çok çalışarak atlatacağımıza inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz “ dediler. CHP’nin hayatın içinde olması gerektiğini dile getiren Çeşitli ilçelerden gelen parti büyükleri, “Bizlerin daha fazla, daha cesur muhalefet yapması gerekiyor. Kendi içimizde birbirimize gösterdiğimiz muhalefeti dışarıda göstermeliyiz. Bizler sonuna kadar arkanızdayız. Vereceğiniz her göreve hazırız. Size ve ekibinize güveniyoruz” diye konuştular.