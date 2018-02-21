Durmaz: Sayın bakan 40 kere düşündü mü?

CHP'li Durmaz, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yaptığı açıklamayla 14 Şeker Fabrikasının satışa çıkarıldığını ifade etti.

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösteren Durmaz, “ Ak Parti hükümeti, ülkenin milli değerlerini, üreten fabrikalarını yangından mal kaçırır gibi tek kalemde satacak. Binlerce işçiyi, şeker pancarından ekmek kazanan binlerce çiftçiyi mağdur edecek”. dedi

"CARGİLL RAPORU VE MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI SONRASI SATIŞA ÇIKARILDI"

Durmaz açıklamasında;

"Yıllardır, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kentlerimizi, çiftçimizi bitirecek dedik dinlemediler. ABD'nin küresel şirketi Cargill Raporu'nu açıkladı. Ardından, Sayın Başbakan Binali Yıldırım İktidar Partisinin Şeker Fabrikasının bulunduğu illerin milletvekillerini topladı. Kamuoyunda hiç tartışılmadan bu özelleştirme kararı çıktı. İktidar Milletvekilleri kendi bölgelerinin fabrikalarına sahip çıkamadı mı? Bu toplantıda neler konuşuldu? Oy aldığınız insanlara karşı sorumluluğunuz yok mu? Bütün bu gelişmelerden sonra özelleştirme kararının çıkmasını çok manidar buluyoruz. İktidar Partisi Milletvekilleri toplantı ne konuşulduğunu ve özelleştirme konusunda nasıl bir tavır aldıklarını kamuoyuna açıklamalıdırlar” dedi

"ÖZELLEŞTİRMEYİ TEKEL FABRİKASI ÖRNEĞİNDE GÖRGÜK"

Şeker fabrikalarının özelleştirme sonucu nasıl bir tehlikenin beklediğini açıklayan Durmaz: “Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat ve Muş olmak üzere 14 şeker fabrikamız özelleştirilecek. Satın alanlara karşı fabrikayı çalıştırma zorunluluğu getirileceği söyleniyor. Ama biz bu masalı Tokatlılar olarak Tekel sigara fabrikasında da dinlemiştik. Sonuç ne oldu? Sigara fabrikamız kapatıldı. Tütün bitirildi.

Ülkemizdeki bütün verimli şeker fabrikalarını satıyorlar. Ülkemiz topraklarında şeker pancarı üretimi büyük bir tehlikeye girecek. Bu özelleştirmeler sonucu fabrikaların kapanmasıyla birlikte göç daha da artacak” dedi.

"SAYIN BAKAN 40 KERE DÜŞÜNDÜ MÜ?"

Maliye Bakanın şeker fabrikalarıyla ilgili söylemlerini paylaşan Durmaz, “ Şeker fabrikalarımızın kamuoyunda tartışılmadan, sivil toplum örgütlerinin, esnaflarımızın, yerel yönetimlerin, sendikaların, çiftçilerimizin, sanayicilerimizin görüşleri alınmadan alelacele özelleştirmeye gidilmesi bu milleti yok saymaktır. Sayın Maliye Bakanı daha önce şeker fabrikaları ile ilgili bir konuşmasında aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Bakan Ağbal, "Şeker sektörünün özelleştirilmesi, özelleştirme programında olan birçok şirketin özelleştirilmesinden çok farklı. Benim kanaatim bu. Yani TÜPRAŞ'ı özelleştirebilirsiniz, orada bir şirket var. Mega bir üretim fabrika ortamı var. Onun altında tarım üreticisi yok. Türk Telekom'u özelleştirebilirsiniz ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım" dedi. Bakanın bu açıklamaları şunu gösteriyor. Maliye Bakanının bu özelleştirmelerden ya haberi yok, ya da samimi değil” dedi.

Durmaz’dan Bakan Ağbal’a “Hani Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi Ülke Hayrına Değildi”

Özelleştirme haberinin yapıldığı anda Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Plan ve Bütçe Komisyonunda olan Durmaz, Bakan Ağbal’a hitaben şu açıklamaları yaptı.

“Özelleştirme İdaresi, ne Özelleştirme Yüksek Kurulu toplanıp bir rapor sunmadan ne de strateji raporu düzenlemeden Türkiye'nin göz bebeği Şeker Fabrikalarının tek tek özelleştirilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan tabii, Hükûmet doğrudan da sorumlu. Neden sorumlu? Şeker Kurulu yok, toplanamadı. Yeteri kadar nişasta bazlı şekerin ülkemizde kotasının ne kadar artırıldığını kontrol edemediğimiz gibi yurt dışından ne kadar ithal edildiğini de denetleyip kontrol edemedik. Ve bu arada 2016 yılı sonunda 100 bin ton şeker pancarı şekeri ithal eden Türkiye Cumhuriyeti ’nin 2017 sonu itibarıyla stoklarında 450 bin ton şeker pancarı şekerinin mevcudiyeti de açıklandı. Hâl böyle olunca, bu süreçte ülkemize insan sağlığını tehdit eden nişasta bazlı şekerlerin yüklü ve kontrol edilemez bazda girdiği de kaçınılmaz. Hâl böyle olunca, şeker pancarı hem ülkemizde hayvancılığı, yem bitkilerini, münavebeli bir ürün olması sebebiyle toprağı dinlendiren bir endüstri bitkisi iken… Yüz binlerce çiftçi ailesini ve yine binlerce çalışan emekçiyi de doğrudan ilgilendi ren bir konu ilana düştü 14 Şeker Fabrikamız ihale kapsamına girdi. Peki, Hükûmetin bu noktada Türkiye'ye yapacağı bir açıklama var mıdır? Bu konuyu burada defalarca konuştuk, Şeker Fabrikalarının ülkemiz için millî, stratejik bir ürün olduğunu, hele hele et, saman, yem bitkisinin ithal edildiği bugünümüzde ülkemizin hayrına bir şey olmadığını söylemiştiniz” dedi.

Stratejik rapor hazırlanmadan özelleştirme yapıldığını ifade eden Durmaz: “Ülkemizde üretim için, insan sağlığı için büyük önem taşıyan fabrikalarımızın satışı konusunda Özelleştirme İdaresi stratejik rapor bile hazırlamadı. Fabrikalarımızla ilgili Stratejik rapor hazırlanmadan özelleştirme kapsamına alınması açıklanabilecek bir durum değildir” dedi.

"GEÇİÇİ İŞÇİLERE İŞ BAŞI YAPTIRILMADI"

Başka bir konuya da değinen Durmaz: “Genel Müdürlüğün iş talebi ve yatırımları durdurun talimatı üzerine; Geçici işçilerimiz iş başı yapamıyor” dedi.

Durmaz, hükümeti uyardı: “İki sanayi ürünümüz vardı. Biri tütün diğeri şeker pancarı. Tekeli özelleştirdiniz, tütünü bitirdiniz. Şimdi de bu özelleştirmelerle pancarı bitirmenize izin vermeyeceğiz. Şeker fabrikaları milli meseledir. Bu yanlış, milli menfaatlere aykırı uygulama ve politikalardan bir an önce vazgeçin” dedi.