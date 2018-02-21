CHP'li Bayrakturan: Terörist Nusret Yılmaz'ı koruyan güçler mi var?

"Gürcistan’ın sınır dışı ettiği İŞİD militanı Yılmaz, Türkiye’de neden göz altına alınmamıştır? Alındıysa neden serbest bırakılmıştır? Yılmaz’ı koruyan gizli güçler mi vardır?" diye soran Uğurtutan'ın açıklamaları ve soru önergesi şöyle;

Yüz kişinin öldüğü Ankara Tren Garı katliamının kırmızı bültenle aranan sanığı İŞİD emirlerinden Nusret Yılmaz’ın “yasal yollarla” elini kolunu sallayarak Sarp Sınır Kapısından; Türkiye’den Gürcistan’a geçtiği, Gürcü makamlarınca arandığı tespit edilen Nusret Yılmaz isimli İŞİD militanın sınır dışı edilerek Türkiye’ye iade edildiği, ancak Türk makamlarınca İŞİD militanın yakalanmadığı,iki gün sonra hakkında üç ayrı yakalama kararı olan İŞİD militanı Nusret Yılmaz’ın tekrar Gürcistan’a geçtiği ve tekrar Gürcü makamlarınca sınır dışı edildiği ulusal basının ve kamuoyunun yoğun iddiaları arasındadır.

İçişleri Bakanlığının aranan Teröristler listesinde “Yeşil” kategoride bulunan ve başına 1 milyon ödül konulan İŞİD üyesi Nusret Yılmaz’ın tespit edilip yakalanmamış olması, Gürcü makamlarının sınır dışı etmesine rağmen Türkiye’de neden kolluk kuvvetlerince göz altınaalınmaması, eli kanlı bir teröristin elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde geziyor olması, büyük güvenlik ve istihbarat zafiyetinin yanında kamuoyunun cevap bekleyen meramıdır.

Bu bağlamda;

1- Kırmızı ve Yeşil bültenle aranan bir İŞİD üyesi, nasıl yasal yollardan Sarp Sınır Kapısından Gürcistan’a geçmeyi başarmıştır?

2- Sarp Sınır Kapısındaki görevliler sistemde “yasa dışı örgüt faaliyetleri” sebebiyle tahdit konulan Nusret YILMAZ’a neden geçiş izni vermiştir?

3- Gürcistan’ın sınır dışı ettiği İŞİD militanı YILMAZ, Türkiye’de neden göz altına alınmamıştır? Alındıysa neden serbest bırakılmıştır? YILMAZ’ı koruyan gizli güçler mi vardır?

4- Gürcistan’ın ikinci kez girişine izin vermediği İŞİD militanı eli kanlı terörist Nusret YILMAZ şuan nerededir?

5- Gürcistan’ın terörist olduğu için sınır dışı ettiği İŞİD militanını hangi gerekçe ile tutuklamadınız? İstihbarat ve emniyet zafiyetinin sorumluları kimlerdir?

6- Konu ile ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?