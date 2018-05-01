Tatlıses'ten tepkilere yanıt

AKP mitingindeki konuşması nedeniyle kendisine yönelik tepkiler sorulan Tatlıses, "Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz" yanıtını verdi.

AKP İzmir Milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu avukatı aracılığıyla yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü ziyaret etti. Tatlıses, adaylığıyla ilgili daha sonra basın açıklaması yapacağını söyledi.

İbrahim Tatlıses, 27 Nisan günü, avukatı aracılığıyla AKP’den milletvekili aday adaylığı için İzmir İl Başkanlığı’na başvurmuştu. Tatlıses, bugün de AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ilk kez ziyaret etti. Danışmanı Şule Çınlama ve korumasıyla birlikte AKP İzmir İl Binası’na gelen Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı.

AKP İzmir 1’inci bölgeden aday adayı olan Tatlıses ve Şengül’ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, “Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil” dedi.

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses’in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, “Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla geçen cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilen mitinge katılan Tatlıses, Erdoğan tarafından sahneye davet edilmiş ve konuşmasında “İdo iki aylıktı, Erdoğan belediye başkanıydı. Villamızda doğalgaz yoktu, İdo üşüyordu. Erdoğan bağlattı” dedi.