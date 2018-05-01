AKP yaz sıcağında kömür dağıtmaya başladı

2010'daki Anayasa değişiklik referandumunda da kömür dağıtılmış MHP tepki göstermişti.

Kütahya'nın ilçelerinde, evlerinde doğalgaz olan vatandaşlara da kömür dağıtıldığı iddia edildi. Bazı vatandaşların dağıtılan kömürü sattığı ileri sürüldü. Kaymakamlıklar aracılığıyla yaz sıcağında dağıtılan kömür, AKP'nin erken seçim yatırımı olarak yorumlandı.

MHP de tepki göstermişti

Sözcü gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, mevsimi olmadığı halde seçim arifesi bedava kömür dağıtılması daha önce de gündeme gelmişti. 12 Eylül 2010'da yapılan Anayasa değişiklik referandumunda da Ağustos sıcağında bedava kömür dağıtılmış, CHP ve o dönemde AKP'ye muhalif olan MHP de buna tepki göstermişti. O dönemde hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Gaziantep’te kenar semtlerde kaymakamlıklarca vatandaşlara kömür dağıtımı yapılmış, CHP ve MHP il başkanları uygulamayı “Referandum rüşveti” olarak değerlendirmişlerdi.

Kömür dağıtımının zamanlamasına dikkat çeken CHP Gaziantep İl Başkanlığı, “AKP her zamanki gibi rüşvet ve bazen tehditle oy alma taktiğine yine başlamıştır” derken, dönemin MHP İl Başkanı Mehmet Özdemir de, “Bu millete saygısızlıktır ve suçtur. Milleti rencide eden art niyetli bir davranıştır. Ak Parti bunu 2007 seçimlerinde de yapmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek sosyal devletin gereğidir. Fakat referandum öncesi olması bu yardımların art niyetli yapıldığını göstermektedir” diyerek 45 derecede kömür dağıtımına tepki göstermişti.

Öte yandan, bu kış Güneydoğu'nun bazı il ve ilçelerine dağıtılan kömürün tümünün “taş” çıktığı ileri sürülmüş, vatandaş kömür torbalarını meydanlara yığarak protesto etmişti.