AKP- MHP 'İttifak paketi' bugün Meclis'e geliyor

Paket, TBMM'ye AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile sunulacak. Ardından kurmaylar kamera karşısına geçerek düzenlemenin maddelerini, neler getireceğini anlatacak

AKP ve MHP arasında 9 toplantı yapıldı, 23 saate yakın mesai harcandı. 26 maddelik bir teklif ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Çimen Çetin'in aktardığına göre, madde sayısının teknik çalışmalardan sonra azalabileceği ifade ediliyor.

Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, mahalli idareler kanunu ve milletvekilliği kanunu ile ilgili düzenleme yapıldı, ittifakın önündeki yasal engeller kaldırıldı.İttifakın adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhur' olarak açıklamıştı. İsim önerisi Bahçeli'den gelmişti. Merak edilen noktalardan birisi de ittifakın 2 partiyle mi sınırlı kalacağıydı. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici ile görüşmüştü, Destici'den de ittifakı destekledikleri yönünde açıklama gelmişti.

Yüzde 10 seçim barajının korunması, ittifaka katılacak partilerin toplam oyunun değerlendirilmesi düzenlemenin maddeleri arasında. Partiler ittifaka ilişkin ön mutabakatı YSK'ya sunacaklar.

Bugün saat 16:00'da iki partinin kurmayları düzenleyecekleri basın toplantısı ile ittifak taslağının detaylarını paylaşacak.