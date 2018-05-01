SP'den 1 Mayıs için çok konuşulacak pankart

ALİ ÖZGÜR İNAN - SÖZCÜ - Pankarttaki ‘A’ harflerinin yerine anarşizmin sembolü kullanıldı. Konuyla İlgili konuşan Zonguldak İl Başkanı Kar, "sembolleri işçi sınıfının haklı mücadelesine vurgu yapmak için kullandık" dedi

Zonguldak'taki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Saadet Partisi, “İşçiyi yaşat ki devlet yaşasın” pankartı taşıdı. Pankarttaki ‘A' harflerinin yerine anarşizmin sembolü kullanıldı. İl başkanlığının sosyal medya hesabında paylaşılan ve kısa sürede yayılan pankart sosyal medyanın gündemine oturdu.

“İŞÇİ SINIFININ HAKLI MÜCADELESİNE VURGU YAPTIK”



Konuyla İlgili açıklama yaptan Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Sadık Kar pankartı kendilerinin hazırlattığını ve bu pankartla 1 Mayıs kutlamalarına katıldıklarını ifade etti. Kar, anarşizmle özdeşleşen sembolleri iddia edildiği gibi bilinçsizce kullanmadıklarını işçi sınıfının haklı mücadelesine vurgu yapmak için kullandıklarını ifade etti. Kar ayrıca, pankartın sosyal medyada ilgi görüp paylaşılmasından da mutluluk duyduklarını dile getirdi