'Oy verin, tel örgüleri kaldıralım'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “24 Haziran seçimlerinin hemen ardından, Türkiye’nin her yerindeki tel örgüleri kaldıracak, ülkemizi özgürlüğe kavuşturacağız” dedi. Yarkadaş, gazetecilerin sorusu üzerine CHP’nin cumhurbaşkanı adayını da tarif etti.

Taksim Meydanı bu yıl da tel örgülerle çevrildi ve 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmedi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Almanya’daki bir fabrikada çalışan Türk işçilerle Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koyma törenine katıldı. Meydanın tel örgülerle kapatılmasına tepki gösteren Yarkadaş, “İşçiler kendi meydanlarına giremiyor, özgürlüğü gasp ettiler, özgürlüğü hapsettiler… AKP yasaklardan medet umuyor” diye konuştu. Yarkadaş, Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’nın kapatılmasını da eleştirdi. CHP’li vekil, ‘’İktidarın Gezi paranoyası bitmiyor’’ dedi.

“TEL ÖRGÜLERİ KALDIRACAĞIZ”

Tel örgülerle çevrilmiş alanda Almanya’dan gelen işçilerle açıklama yapan CHP’li Yarkadaş, “Gördüğünüz üzere Taksim Meydanı demirlerle, tel örgülerle kapatılmış. İşçiler, emekçiler bugün 1 Mayıs’ı özgürce kutlayamıyorlar. 24 Haziran’dan sonra tel örgülerin tamamını kaldıracağız ve Türkiye’de isteyen istediği yerde bayramlarını kutlayacak, işçiler her istedikleri yerde bir araya gelebilecekler. O yüzden 24 Haziran seçimlerinde lütfen tercihinizi özgürlükten yana kullanın” çağrısını yaptı.

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“SORUNLARA ÇÖZÜM ARIYORUZ”

Çelenk koyma töreni sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yarkadaş, işçi sınıfı mücadelesinde hayatını kaybedenleri andıklarını belirterek, “1 Mayıs’ın ülkemize yakışır bir biçimde, huzur, barış ve kardeşlik içinde, işçi sınıfının sorunlarını anlatan, onlara çözüm yolu bulan bir anlayış içinde kutlanması için çaba sarfediyoruz” dedi.

İşçi sınıfının sorunlarının her geçen gün arttığını ve AKP’nin politikalarının bu sorunları çözülemez hale getirdiğini belirten Yarkadaş, iş cinayetlerinin artması ve sigortasız, sendikasız işçi çalıştırılmasının yaygınlaştırıldığını belirtti.

CHP’li Yarkadaş şöyle konuştu:

“Önümüzde bir seçim var ve bu seçimde de işçi ve emekçilerin haklarını gözeten, işçi ve emekçilerin daha iyi çalışma koşullarında, daha iyi yaşama koşullarında iş hayatlarına devam edebilmesini öngören politikalarımızı da açıklayacağız. Biz bugün burada anıta çelengimizi koyduk, işçi sınıfının mücadelesinde hayatını kaybedenleri andık ve işçi sınıfının sorunlarını bir kez daha gündeme getirmek için toplandık. İşçilerimiz sendikasız çalışıyor, işçilerimiz çok uzun çalışma saatleriyle karşı karşıya… İşçilerin iş yaşamındaki güvenceleri ne yazık ki budanıyor… Bu hakların budanmaması, haklarımızın ortadan kaldırılmaması için mücadele ediyoruz ve bundan sonra da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz 8 saatlik çalışma saatini istiyoruz. İşçilerimize sendika istiyoruz, iş güvencesi istiyoruz.”

BAŞBAKAN YILDIRIM VE AKP’Yİ UYARDI

Konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım’a da seslenen Yarkadaş, AKP iktidarını da “Çalışma barışını bozmayın” diyerek uyardı. Yarkadaş şunu söyledi:

“Sözleşmeli memurluk adı altında, memurların çalışma ve iş güvencesinin ortadan kaldırılmak istendiğini biliyoruz. Buradan Başbakan’a ve AKP hükümetine çağrıda bulunuyoruz. Sakın giderayak Kamu Personeli Rejimi Yasası’nda bir değişiklik yapmayın ve memurların iş güvencesi ortadan kaldırmayın. Ki; siz bu güvenceyi kaldırsanız bile, 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından memur arkadaşlarımızı yeniden iş güvencesine kavuşturacağız. Türkiye’de hiç kimsenin sigortasız çalışmasına izin vermeyeceğiz.”

CUMHURBAŞKANI ADAYININ TARİFİNİ YAPTI

Yarkadaş, açıklamasının ardından gazetecilerin “Cumhurbaşkanı adayınız kim?” sorularını da yanıtladı. Yarkadaş “CHP’nin adayı işi ve emekçi dostu bir siyasetçi olacak” dedi. Yarkadaş, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı işçi ve emekçi kardeşlerimizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü; işçi kardeşlerimiz nasıl bir Cumhurbaşkanı seçecekler ve nasıl bir ülkede yönetilmek isteyecekler. Bunun cevabını 24 Haziran’da sandığa gittiklerinde verecekler… Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayının kim olacağını soruyorsunuz… Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayının kim olduğunu şimdi söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçi ve emekçi dostu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı işçilerin sendikalı çalışmasından yana tavır koyan bir siyasetçi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı sigortasız çalıştırma ayıbına son verecek. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının yönettiği Türkiyemiz’de işçi cinayetleri olmayacak. Adayımız tüm bu ilkelerin arkasında duran bir isim olacak. Cuma günü saat 10’da da işçi ve emekçi dostu Cumhurbaşkanı adayımızı sizler de öğrenmiş olacaksınız.”