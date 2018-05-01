CHP'den 1 Mayıs için kanun teklifi

1 Mayıs'ta işçilere ve işçi emeklilerine bir maaş ikramiye verilmesi hakkında kanun teklifi hazırlandı. CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, tarafından hazırlanan teklif için; “Emek en yüce değerdir. Ülkemizin koşullarında işçilerimiz zor günler geçirmektedir. Bu özel günde, emekçilere emeklerinin hakkı en azından bir maaş ikramiye ile verilmelidir” dedi.

1 Mayıs’ta alanda olacağını vurgulayan Kök, “Meydanlarda işçi ve emekçi dostlarımızla bir arada olacağız. Milletvekilliği, benim nazarımda halkımıza adanmış bir hayattır, halk emektarlığıdır. Tüm çabamız vatandaşlarımıza ve memleketimize hizmet etmektir. Yurttaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunduk ve savunacağız” dedi.

2017 YILINDA 2006 İŞÇİ İŞ CİNAYETİNE KURBAN EDİLDİ

İktidarın işçi güvenliğini ve işçilerin canını hiçe saydığını vurgulayan Kök, “2017 yılında 2006 işçi iş cinayetine kurban edildi. Antalya’mızda 79 işçimizi iş cinayetlerine kurban verdik. İş sağlığı ve güvenliği için önlemlerin arttırılması, ağır yaptırımların uygulanması ve sadece göstermelik olarak gerçekleştirilen eğitimlerin verimli hale getirilmesi bir zorunluluktur. İnsanlarımızın canı her şeyin üzerinde bir öneme sahiptir. İş cinayetlerini engellemek için öncelikle tarafsız davranılmalıdır. Yandaş işletmeler kayırılmamalıdır. İşçilerimiz, günden güne ağırlaşan iş yüklerine karşı haklarını savunamaz konuma getirilmiştir. Sendikalaşma, yandaş sendikalar dışında ne yazık ki yasaklanmış sayılmaktadır. Sendikalı işçiler, tehditlere, hakaretlere ve sebepsiz işten çıkarılmalara maruz bırakılmaktadır. İktidar kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir tavırla işçilerimizin üzerine gitmektedir” dedi.

24 Haziran seçimlerinde emekçilerin kazanacağını belirten Kök, “Emekçilerin haklarının sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı birlikte kurgulayacağımıza inanıyorum. 24 Haziran emeğin miladı olacaktır. Halk kazanacak, emekçiler kazanacak; Haziran zaferine damgasını emeğin haykıran sesi vuracak. Meydanlarda haykırdığımız gibi; Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar; her şey emeğin olacak! Tüm emekçi dostlarımın 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlarım” dedi.