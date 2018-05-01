Cumhur ittifakına kötü haber

Araştırmada AK Parti ve MHP'nin kurduğu ittifakın Meclis'te çoğunluğu da elde edemediği sonucu ortaya çıkıyor.

Mediar'ın seçim anketi, 26 ilde ve yüzde 2.1 hata payı ile tespit edilen 2660 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankette, erken seçimde hangi partiye ve hangi cumhurbaşkanı adayına oy verileceğine dair eğilimler araştırıldı.

Ankette, milletvekili seçimlerinde CHP yüzde 22.9, İYİ Parti yüzde 17.1, HDP yüzde 13.2, Saadet Partisi yüzde 3.1 olarak gözlemlenirken, Saadet Partisi’nin seçime ittifakla katılması halinde 12 ila 16 milletvekili çıkaracağı ve ‘Cumhur İttifakı’nın Meclis’te mutlak çoğunluğu elde edemeyeceği öngörüldü.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42.11’de kalırken, CHP’nin adayının yüzde 20.11, Meral Akşener’in yüzde 19.70, Selahattin Demirtaş’ın yüzde 13.38, Temel Karamollaoğlu’nun ise yüzde 3.08 oy alacağı öngörüldü.

Mediar, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi seçmenlerine, 'CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı' sorusunu da yöneltti. Mediar’ın ulaştığı sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 25.00

Abdüllatif Şener: Yüzde 19.12

Muharrem İnce: Yüzde 11.76

Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 9.22

İlhan Kesici: Yüzde 8.76

Abdullah Gül: Yüzde 6.42

Diğer: Yüzde 19.72

CHP seçmenlerine, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği sorulduğunda ise şu sonuç ortaya çıktı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36.29

Abdullatif Şener: Yüzde 14.45

Muharrem İnce: Yüzde 20.36

Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 13.96

İlhan Kesici: Yüzde 8.21

Abdullah Gül: Yüzde 0.16

Diğer: Yüzde 6.57