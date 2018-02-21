CHP'li Göker: Özelleştirmeler Türkiye’ye ve Burdur’a ihanettir

21.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yer alan ilana göre 14 şeker fabrikasının satışa çıkarıldığını belirten Göker, “Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi için 3 Nisan’a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan’a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan’a kadar teklif verilebilecektir. Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Alpullu, Elbistan ve Muş fabrikaları için 3 milyon lira, Bor, Kırşehir, Yozgat ve Burdur fabrikaları için 4 milyon lira, Çorum, Ilgın, Turhal ve Afyon fabrikaları için 5 milyon lira ihale bedelleri olarak belirlenmiştir. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini defalarca söylememize rağmen AKP Hükümeti bu yanlıştan dönmemektedir” dedi.

1955 yılından beri faaliyet gösteren Burdur Şeker Fabrikasının şehrimizin can damarı olduğunu belirten CHP’li Vekil,“Yalnızca Burdur Şeker Fabrikasının 6 ilde, 26 ilçede ve 182 köyde pancar eken yaklaşık 5000 çiftçimizin pancardan geçimini sağladığı düşünüldüğünde konunun ciddiyeti daha da önem kazanmaktadır. Yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiği fabrikamızda 638 bin ton pancar taşınmakta ve nakliye için kamyonculara 30 milyonun üzerinde ödeme yapılmaktadır. Yıllık yaklaşık 181 milyon liralık pancar alım-satımının gerçekleştiği ve çiftçiye 124 milyonun ödendiği göz önünde bulundurulduğunda, Şeker Fabrikasının Burdur ekonomisi için ne kadar hayati bir önem taşıdığı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.Dünyada ise şeker pancarı üretiminde ülkemiz, 2,5 milyon ton üreterek yüzde 7’lik payla Rusya, Fransa, ABD ve Almanya’nın ardından 5’inci sırada bulunmaktadır. Şeker piyasasının ekonomik büyüklüğü 7,5 -8,5 milyar lira arasında değişmektedir ve 2016 yılı rakamlarına göre 1 milyar 234 milyon lira katma değer yaratmıştır” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Yapılan özelleştirmelerin istihdama ve üretime hiçbir bir katkı sağlamadığının ortada olduğunun altını çizen Göker,“Et Balık Kurumu özelleşmiş ve bugün ülkemiz hayvancılıkta ve et üretiminde ithalatçı bir konuma getirilmiştir. Şeker fabrikalarımız da özelleşirse ülkemiz pancar üretiminden çekilecek ve şeker ihtiyacımız tamamen mısırdan yapılan nişasta bazlı şekerlerden karşılanacaktır. Nişasta bazlı şekerin ise insan sağlığına verdiği zarar herkes tarafından bilinmektedir. Kalp krizi, felç, kanser, Alzheimer, şeker hastalığı gibi hastalıkları neredeyse 10 kat daha hızlı bir şekilde başlatabilir. Avrupa ülkelerinde yüzde 1-2 ‘ler seviyesinde olan nişasta bazlı şekerin ülkemizde yüzde 10’lar seviyesinde olması oldukça düşündürücüdür. Küresel bazı firmaların da işin içinde olduğu ve şeker pancarının aleyhine raporlar yazıldığı bir ortamda yapılacak olan özelleştirme çok büyük bir hata olacaktır” dedi.

Söz konusu fabrikaların arazilerinin ise tamamen rant konusu haline geldiğini belirten CHP’li Vekil,Şehir içinde kaldığı için oldukça değerlenen arazilere paha biçilememektedir. Örneğin Burdur’da bulunan fabrikamız 650 dekar arazi üzerine kuruludur ve neredeyse merkezi konumdadır.Sonuç olarak şeker pancarı, ekonomiye katma değer yaratan, istihdam sağlayan, hayvansal üretime kaynak sağlayan ve sağlıklı olan bir üründür. Elimizde böyle bir ürün varken ve desteklenmesi gerekirken özelleştirilmeye çalışılması macera aramaktan başka bir şey değildir” diyerek Başbakan Binali Yıldırıma bazı sorular yöneltti.



1- CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker yazılı soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

2- Dünyada pancar üretiminde hatırı sayılır bir yerde olan ülkemiz pancar üretiminden hangi gerekçelerle vazgeçirilmeye çalışılmaktadır?

3- Türkiye’de, teminat bedeli olarak belirlenen miktarları karşılayabilecek ve ihaleyi alabilecek kaç firma bulunmaktadır?

4- Türkiye ve Burdur ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip olan ve katma değer yaratan bu sektörde neden özelleştirmeye gidilmektedir?

5- Nişasta bazlı şeker oranının yükseltilmesinin sağlık açısından herhangi bir sorun kaynağı olabileceğini düşünüyor musunuz?

6- Nişasta bazlı şeker kotasının yükseltilmesiyle birlikte yurtdışından yapılacak mısır ithalatının artacak olmasının, beraberinde GDO'lu ürünler riskini de getireceğini düşünüyor musunuz?

7- Nişasta bazlı şeker kotasının yükseltilmesinin ortaya çıkaracağı sonuçlara ilişkin olarak Bakanlığınızca bir etki değerlendirme çalışması yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

8- Eğer özelleştirme gerçekleşirse, Burdur Şeker Fabrikasının paha biçilemeyen 650 hektarlık arazisi nasıl değerlendirilecektir?