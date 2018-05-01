'Oyumu CHP'ye veririm' demişti... Gözler Şimşek'te

SÖZCÜ- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı olduğu dönemde CHP'nin "emekli ikramiyesi" vaadi için "Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler sadece şapka çıkartmam yani ben samimi olarak söylüyorum derimki: Ben de CHP'ye oy vereceğim... Biliyorsunuz toplumda bir söz var; Bekara karı boşamak kolay... 11 milyona yakın emeklimiz var. Çarpın bir bakayım... Yani bir kalemde bütçe açığını yüzde 70 arttıracak, gerçekçi değil." yorumunda bulunmuştu.

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım, kamuoyunda ‘seçim yatırımı’ olarak adlandırılan paketi açıkladı. Başbakan Yıldırım; emeklilere bayrak ikramiyesinden, vergi affına kadar birçok alanda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın açıklamasına göre emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1000’er lira ikramiye verilecek.

CHP 2 YIL ÖNCE AÇIKLADIĞINDA HÜKÜMET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hükümetin seçim paketi ise akıllara 2015 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimler öncesi, CHP’nin vaatlerini ve buna yönelik dönemin hükümetinin tepkilerini getirdi.2015 yılının Nisan ayında yani tam 3 yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Başbakan olması durumunda, asgari ücretin en az 1500 lira olacağını, emeklilere de yılda 2 defa bayram ikramiyesi verileceğini söylemişti.

MEHMET ŞİMŞEK: EKONOMİ ÇÖKER…

Kılıçdaroğlu’nun vaatlerini katıldığı canlı yayında değerlendiren dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bunlar için “Bunları yapamazlar çünkü ekonomi çöker. Yapmayı başarırlarsa da CHP’ye oy veririm” gibi iddialı

bir tepki göstermişti.

Şimşek canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti; “Nereden kısıntı yapacaklarını, bunları yapmayacaklarsa ‘kimden borç para alacaklarını’ cari açığı patlatmadan Türkiye’yi bir krize götürmeden ‘bu taahhütleri nasıl yerine getireceklerini’ açıklasınlar, Nobel ödülünü hak ederler… Abartmıyorum, samimi olarak söylüyorum. Bütün bunları yapsınlar, kaynak göstersinler sadece şapka çıkartmam yani ben samimi olarak söylüyorum derim ki: Ben de CHP’ye oy vereceğim… 11 milyona yakın emeklimiz var. Çarpın bir bakayım… Yani bir kalemde bütçe açığını yüzde 70 arttıracak, gerçekçi değil. Biliyorsunuz toplumda bir söz var; Bekara karı boşamak kolay…”