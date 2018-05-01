Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını açıklamak için Türkiye Barolar Birliği salonunda tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıya Saadet Partisi eski genel başkanları Recai Kutan ve Mustafa Kamalak’ın yanı sıra il başkanları, Genel İdare Kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Toplantıda, “Saadet gelecek yüzler gülecek”, “Bir lider 5 yıldız iktidara hazırız” sloganları atıldı.

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın açıkladı. Aydın, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilgili mercilerde titiz bir çalışma yapıldı. Bu çalışmalarda duruşu, kişiliği, söylemlerindeki asalet ve nezaketi ile bir isim hep ön plandaydı. Tüm sözlükler bilgeliği iyi ahlaklı, bilgili ve örnek insan olarak tarif eder. İşte bu tarifin Türk siyasetindeki adı bilge başkan Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.

Temel Karamollaoğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

PARTİMİZİN UÇAĞI YOK AMA İNANCI VAR

Omuzlarıma kaldırılması zor mükellefiyet yüklediniz. Cenab-ı Hak bu görevi asalet ve nezaketinize uygun şekilde yerine getirmeyi nasip etsin. Bu süreçte önce güvencemiz Cenab-ı Hak sonra sizlersiniz. Saadet Partisi’nde davasına bağlı bir teşkilat var. İbadet aşkıyla çalışan bir kadro var. Saadet Partisi’nin milyonlarca lira seçim yardımı, devlet uçakları, araçları yok ama Saadet Partisi’nde inanç, azim, fedakarlık, bereket var. Bu kadro Türkiye’nin güvencesi, sigortası, teminatı…

ÜSLUPLARINA DİKKAT ETMELİLER

Seçimler bir demokrasi yarışıdır, siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidir. Seçim meydanlarına çıkarken ilk çağrım, bu süreçte özellikle parti liderleri devletin başındakiler üsluplarına dikkat etmek zorundadır. İnsafsız suçlama, yaftalamak yerine çözüm için projeleri anlatmalıyız. Öfkeyle, nefretle değil sağduyu ve nezaket ile hareket etmeliyiz. Bu ülke için en tehlike şey kutuplaşma, kamplaşmadır. Oy devşirmek için toplumu germek, seçimi savaş gibi görmek, her konuda ülkeyi ayıracak üsluplar millete yapılacak en büyük kötülüktür.

BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRMEYE ADAYIZ

İktidarı değil bozuk düzeni değiştirmek istiyoruz. A Partisi gelmiş B partisi gitmiş anlam taşımaz. Kişilerin değil sistemin alternatifiyiz. Bizim yönetimimizde yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa hiçbir zaman yer olmayacaktır. İhalelerde şeffaf, denetlemelerde titiz olacağız. Çevremizde, yalakaların öbekleşmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.