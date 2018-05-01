CHP, Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağını duyurdu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan cumhurbaşkanı adayının Cuma günü saat 10.00’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda büyük bir şölen ile açıklanacağını duyurdu.

Bülent Tezcan açıklamasında "Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için." dedi.