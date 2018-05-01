Tezcan: Önemli olan 'vergi affı'na muhtaç hale getirmemek

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şimdi emekliye 2 bin lira ikramiye verilecekmiş. Çalarken de eksik çalıyorlar projeyi. Bizim, tekrar söylüyorum CHP iktidarında 2 maaş ikramiye sözümüzdür.

16 yılda 6 sefer vergi affı çıkarılar. 6 affa rağmen esnaf ödeyememiş Siz esnafı vergisini ödeyemeyen hale sokmuşsunuz. Önemli olan affa muhtaç hale getirmemek. Esnafı affa muhtaç eden zihniyete karşıyız. Yaşlılık aylığı artıyor diyor. 2015'te biz söyledik. 3 senedir neredeysiniz? İmar barışı 2015'te söyledik. 3 senedir niye yapmadınız? Bağkur borcu 2015'ten beri söyledik. Tepelerine vura vura kabul ettirdik. Seçim telaşından kabul etmek zorunda kaldılar. Bizim taahhüt ettiklerimizin yarısını 4 sene sonra almak istemiyorsanız sandığa gidip CHP'yi iktidar edeceksiniz.