İftar düzenlemek isteyen partiye engel

Halide Edip Adıvar Mahallesi Çiftecevizler Camii Derneği'nde daha önce birçok kez iftar verdiklerini söyleyen İYİ Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal, bu yıl yaptıkları başvurunun kabul edilmesiğini söyledi.

Akşener: Bizden korkmanız mı gerekiyordu?

İftar taleplerinin kabul edilmemesini AK Parti'nin siyasi baskısı olarak ifade eden Ahmet Ünal, "Bugüne kadar hiçbir siyasi amaç gütmeksizin senelerdir Halide Edip Adıvar Mahallesi Çiftecevizler Camii'nde sevgi, saygı ve birlik iftarları verdik. Hiçbir engellemeyle karşılaşmadık. Aksine cami derneği tarafından hep teşekkürle karşılandık.Üzülerek belirtmeliyiz ki İyi Parti Şişli İlçe Başkanı olduğum için Halide Edip Adıvar Mahallesi Çiftecevizler Camii Derneği bu seneki iftar programımıza izin vermemiştir. Mahallemizin geleneklerine, göreneklerine, sevgi, saygı ve hoşgörüsüne yakışmayan bu siyasi tavrı kınıyor, milletimizin ortak değeri ve mekanı olan camilere siyasetin gölgesinin düşmesini, AK Parti'nin tahammülsüzlüğünün ve baskısının bir yansıması olarak ortaya çıktığını belirtmek istiyoruz." dedi.