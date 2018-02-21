Tekin: İBB'nin sümen altı ettiği bir şeyler mi var?

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Tekin, “İptal edildiği söylenen metro ihalelerinin aslında iptal edilmediği, ihalelerin iptal edilişmiş gibi gösterildiği iddia ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sümen altı etmeye çalıştığı bir şeyler varsa muhakkak ortaya çıkacaktır” dedi.

Yüklenici firmaların, metro projelerini geciktirmeleri gerekçe gösterilerek iptal edilen ihalelerin, kamuyu zarara uğratacak herhangi bir protokolle yeniden hayata geçirilmesi, Büyükşehir Belediyesi’nin işi eline yüzüne bulaştırdığının en açık ifadesidir diyen Tekin, “Yaklaşık 2 ay önce iptal edildiği söylenen 6 metro ihalesinin aslında iptal edilmediği, yüklenici firmalarla yeniden protokol sağlamak üzere zaman kazanmak için kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği şeklinde ciddi iddialar var. Eğer bu iddialar doğruysa,İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuksuz yönetim anlayışına bir yenisini eklemiş demektir. İhalesi yapılmış inşaat halindeki metro projesi bir anda durduruluyor, ardından yeni bir protokolle projenin devamına karar veriliyor. Niye başlatılıp niye durdurulduğuna dair tatmin edici bir açıklama yapılmıyor. İnsanın aklına,sümen altı edilen bir şeyler mi var sorusu geliyor” şeklinde konuştu.

“Hukuksuzluklarına yapay kılıf uyduruyorlar”

Tekin, 6 metro ihalesinin, ihaleye ilk sunulduğunda ne kadara mâl edildiği, 'ihale iptali' geri alınan projeler içindüzenlenen yeni protokolle ödenmesi gereken miktarda herhangi bir artışın yaşanıp yaşanmadığı, herkesin bilmesi gereken konulardır diyerek şöyle konuştu: “ İstanbul’a metro yapılacak, güzel olur yapılsın. Ancak yapılan bu işler şeffaf, hukuka uygun ve birilerine rant sağlamayacak şekilde yapılsın. Yüklenici firmalar suçu Büyükşehir Belediyesine atıyor, belediye de yüklenici firmalara. Bunun adına danışıklı dövüş denir. Yok efendim neymiş, yüklenici firmalar yavaş ilerlediği için yeni protokol yapmışlar. O firmalara hızlı yapın demişler, onlarda tamam demiş ve yeni protokol imzalanmış. Büyükşehir Belediyesinin gerçeklikten uzak bu açıklamaları, hatalarına ve hukuksuzluklarına yapay kılıf uydurmaktan başka bir şey değildir.”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, cevaplanması İstemiyle İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği sorular şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Topbaş döneminde onaylanan 76,9 kilometrelik 6 metro hattının toplam 12 milyar 859 milyon liralık ihalesini yaklaşık 2 ay önce iptal etmişti. 19 Şubat 2018’de yeni bir açıklama yapılarak, iptali söz konusu 6 metro ihalesinden 4’ü için iptal kararının ortadan kaldırılması kararının alınmasına ilişkin;

1- Yüklenici firmaların, “kamulaştırmaların hızlı sonuçlanmaması ve Anıtlar Kurulu gibi kuruluşlardan gerekli izinlerin çok çabuk alınmaması” nedeniyle gecikme yaşandığını belirttiğinden hareketle, ihalelerin iptal edilmesine neden olan koşullarda ne gibi değişiklikler yapıldı?

2- Yüklenici firmaların, projeleri geciktirmeleri gerekçe gösterilerek iptal edilen ihalelerin, iptal kararının ortadan kaldırılması kamu zararına neden olmuş mudur? Yüklenici firmalara ekonomik herhangi bir vaatte bulunulmuş mudur?

3- Yüklenici firmalara ödemenin yapılmaması ya da geç yapılması ve projede yaşanan gecikmeye bağlı olarak, kamu aleyhine bugüne kadar oluşan zararın miktarı nedir?

4- 4 metro ihalesinin iptalinin kaldırılması için yüklenici firmalarla yapılan ek protokolde hangi şartlar ortaya konmuştur?

5- 6 Metro ihalesi, ihaleye ilk sunulduğunda TL cinsinden ne kadara mâl edilmiştir? İhale iptali ortadan kaldırılan 4 ihale için yapılan protokolle ödenmesi gereken miktarda herhangi bir artış yaşanmış mıdır?

6- Metro ihalelerinin hiçbirinin resmi olarak iptal edilmiş gözükmediğine ilişkin iddialar doğru mudur? Eğer doğruysa bu uygulama hangi hukuki gerekçeler referans alınarak yapılmıştır? Hukuka uygun değilse ihale süreci neden hukuksuzluk içerisinde yürütülmektedir?