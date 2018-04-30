Akşener: Bizden korkmanız mı gerekiyordu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray hükümetin açıklamalarıyla ilgili sosyal medya platformu Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Önce Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden, “Milletimizi hatırlamak için bizden korkmanız mı gerekiyordu? #TürkiyeİYİOlacak” açıklamasını yaptı.

Meral Akşener'den yeni ittifak çağrısı

Akşener’in ardından da Aytun Çıray seçim paketiyle ilgili olarak, “Palyatif bir seçim yatırımı olsa da emeklilerimize verilecek olan bayram öncesi ikramiye biz @iyiparti lileri memnun etti. İnşallah Sn @meral_aksener iktidara geldiğinde vatandaşlarımızın bu tür hakları seçim şartına bağlanmadan kurumsallaştırılarak çözülecek. Özellikle işsizlik!” ifadelerini kullandı.