Başbakan Yıldırım, emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verileceğini açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın adından emeklilere, gazi ve şehit yakınlarına Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi bin TL ikramiye verileceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım: Önemli kararlar aldık

12 milyon kişiyi ilgilendiren bu açıklamayla ilgili ana muhalefet partisinden ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan geldi. "Emekliye iki maaş ikramiye vaadimizi de çalmışlar" diyen Erdoğdu, "Hırsız olduklarını biliyorduk da vaatlerimizi de çalacaklarını düşünmedik" dedi.

Aykut Erdoğdu'nun kişisel Twitter hesabından Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle: