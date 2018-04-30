Yaşar Seyman, CHP'den milletvekili aday adayı oldu

BirGün gazetesinin kurucularından ve uzun yıllar yazarlığını yapmış olan sendikacı Yaşar Seyman Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Ankara Milletvekili aday adayı olmak üzere Banka, Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası'ndaki (BASİSEN) görevinden istifa etti.

BASİSEN'in Ankara ve İç Anadolu Şube Başkanlığı görevini yürüten Seyman, yaptığı açıklamayla 24 Haziran seçimlerinde CHP'den Milletvekili aday aday olduğunu duyurdu. Seyman, "Önemli bir siyasi süreç yaşıyoruz, bu süreçte yıllardır emek verdiğim ve biri için diğerinden asla vazgeçmeyeceğim iki önemli kurum arasında bir tercih noktasına geldim. Biri yıllardır rakipsiz bir şekilde seçilerek beni gönendiren sendikacılık mesleğim, diğeri ise içinde doğup büyüdüğüm, her kademesinde görev yaptığım büyük örgütüm, baba yadigarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İki büyük aşkımı diğeri için gönül tartısına koymayacağım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet ve demokrasi mücadelesinde birlikte yürümek için 24 Haziran seçimlerinde CHP milletvekili aday adayı olmak için BASİSEN Ankara ve İç Anadolu Şube Başkanlığından istifa ettim" dedi.