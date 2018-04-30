'Bu ziyaretin içeriği Gül'e 'aday olma' telkinidir'

Geçen hafta gündeme düşen, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'Abdullah Gül' ziyareti ile ilgili konuşan Tezcan:

"Geçtiğimiz hafta çok önemli bir haber düştü gündeme. Ne yazık ki önemi basında hak ettiği yeri bulamadı. Siyasette bir yeni 28 Şubatçılık hareketi ile karşılaştık. Bir yeni askeri vesayet girişimi ile karşılaştık. Ne yazık ki ortalığın yıkılması gerekirdi. Bununla ilgili basın açıklaması yaptık. Medyada hak ettiği yeri bulamadı. Hatta haberi yapan bir gazeteci işinden oldu sonra da ben kendi isteğim ile ayrıldım demek zorunda bırakıldı. Kampanya süresince de bunu unutturmayacağız. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tam da Abdullah Gül'ün adaylık konuları görüşülerken Abdullah Gül'ü ziyarete gitmiştir. Bu ziyaretin içeriği Abdullah Gül'e aday olma telkinidir. Bu yıllar sonra bir yeni Ali Fuat Başgil olayıdır. 1961 yılında Başgil'e aday olmaması yönünde yapılan baskının yıllar sonra bir tekrarıdır. Bu siyasete askeri vesayet bulaştırmadır. Bu yeni 28 Şubatçılıktır. Açık bir biçimde darbeciliktir. Siyasete asker eliyle dizayn verme çabasıdır. 20 Temmuz sivil darbesi bu ziyaret ile üniforma giymiştir. Askeri kanadını tamamlamıştır. İzaha muhtaç bir durumdur. Böylesi bir dönemde hatır ziyareti yapılacak günlerden geçmiyoruz. Bu çok açık askeri vesayet girişimidir. Erdoğan, saray iktidarı tek adam koalisyonu çöküşün eşiğine geldiğini anlağında son çözümü askeri vesayete sarılmakta bulmuştur. Maske düştü, takke düştü kel göründü. Perde yırtıldı arkadaki gerçek ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.