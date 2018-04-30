Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Demirtaş duruşmaya SEGBİS ile katılmayı reddetti.

Halkların Demokratik Partisi eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çözüm süreci döneminde yaptıkları konuşmalar nedeniyle bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Demirtaş' duruşmaya SEGBİS ile katılmayı reddeti. Savcının bugün mütaalasını açıklaması halinde bir sonraki duruşmada mahkemenin karar verebileceği ifade ediliyor. Parti yetkilileri Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın aday olarak gösterileceğini dile getiriliyor.