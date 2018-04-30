CHP'li Özdemir, 'Biz İbo denince 2 aylık bebesini değil, darp ettiği sevgililerini biliriz' dedi.

İzGazete- Cumhuriyet Halk Partisi Eski İl Başkan Yardımcısı ve siyaset bilimci yazar Banu Özdemir, İbrahim Tatlıses'in "İdo iki aylık üşüyordu Erdoğan bizi kurtardı" sözlerine "Biz İbo denince ne 2 aylık bebesini ne de üşüdüğü villasını biliriz. Ayağına sıkılan eski eşleri,darp edilen sevgilileri,kadın kimliği üstüne tahakküm kuran söylemleri biliriz." diyerek tepki gösterdi.

Cumartesi İzmir'de düzenlenen AKP mitinginde Recep Tayyip Erdoğan ile sahneye çıkan İbrahim Tatlıses'in "İdo iki aylık üşüyordu Erdoğan bizi kurtardı" sözlerine tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Eski İl Başkan Yardımcısı ve siyaset bilimci yazar Banu Özdemir, Tatlıses'e tepki gösterdi. Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İzmir ki toplumsal belleği en güçlü,nezaketin kentidir. Biz İbo denince ne 2 aylık bebesini ne de üşüdüğü villasını biliriz. Ayağına sıkılan eski eşleri,darp edilen sevgilileri,kadın kimliği üstüne tahakküm kuran söylemleri biliriz. Bu kentte kadın düşmanlarına yer vermeyiz."