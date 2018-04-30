Bahçeli'den ilk Gül yorumu: Tebrik ediyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamalarına ilişkin, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Bahçeli, partisinin genel merkez binasına gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağına yönelik açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "Gül'ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denilebilir mi?" sorusuna, "Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var" karşılığını verdi.