Akşener'den Erdoğan'a: Sakın ola...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçimleri 24 Haziran’a çekmesinden dolayı pişmanlık belirtileri sergilediğini savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sakın ola, Anayasa Mahkemesi’ni devreye sokup bu seçimleri iptal ettirmeye kalkışma. Peşinde olacağımı bilmeni isterim” diye konuştu.

Yeniçağ gazetesinden Bünyamin Öztürk ve Alp Eren Kaya’nın haberine göre Akşener seçim çalışmaları kapsamında dün Niğde ve Nevşehir’deydi.

Partililere seslenen Akşener, hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi: “Eğilmek bükülmek bugünkü ağabeylere has. Biri çıktı, ‘Seçim olsun’ dedi. Diğeri çıktı, ‘Tamam olsun’ dedi, seçim tarihi açıkladı. Bir tiyatro izledik. Şimdi ise Saray ortağının büyük olanı hafiften pişman oldu. Nasıl kaçacağını hesaplamaya çalışıyor. Korku dağları sardı, ağabeyler korkuyor. Buradan ikaz ediyorum; ey sayın Erdoğan, sakın ola ki AYM’yi devreye sokup bu seçimleri iptal ettirmeye çalışma. Madem yaptın bir yiğitlik, sonunu getir.”

Erdoğan’ın mutsuz olduğunu, Bahçeli’ninse çok mutlu olduğunu söyleyen Akşener şöyle devam etti: “Ekmeleddin bey vakasında olduğu gibi eminim bu seçim üzeri televizyon başında fındık, fıstık yiyerek bizi izleyecek. Ama büyük ortak çalışacak. Büyük ortak çok methediliyor küçük ortak tarafından, 59 noktaya gitmiş. Meral Akşener ve arakadaşları Nevşehir’le birlikte 57 ile gitmiş olacak. El mi yaman bey mi yaman hep beraber göreceğiz.”