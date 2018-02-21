Tanal'dan 3. Havalimanı inşaatı tepkisi: Neyi saklıyorsunuz?

Tanal, “İçerde neler oluyor, işçilerin çalışma şartları nedir, iş güvenliği sağlandı mı, hiç kimseye bilgi verilmiyor. Ölümlü iş kazaların olduğunu duyuyoruz. Bir işçinin ölümünün saklanması ne demek? Doğruysa bu bir skandaldır. Özellikle gece vardiyasında çalışma şartları konusunda, bakan bir an önce bilgilendirme yapmalıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, binlerce işçinin görev aldığı 3. havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarına ilişkin basında çıkan haberleri ve ölümlü iş kazalarını yaşandığı iddialarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na sordu. Tanal, şunları söyledi:

“3. Havalimanı inşaatı yapımı neden herkesten sır gibi saklanıyor. İçeri milletvekillerinin dahi alınmadığı söyleniyor. Sadece hükümet yetkilileri girebiliyormuş. 3. Hava limanı denetimden neden bu kadar kaçırılıyor. Yeterli iş güvenliği olmadığına ilişkin bilgiler alıyorum. Bu sebeple ölümlü iş kazalarının yaşandığı iddiaları çok vahim. Eğer doğru ise bunun saklanması skandaldır. Yeterli iş güvenliği sağlanmaması ayrı skandal, ölen bir işçiyi saklamak ayrı bir skandaldır. Özellikle gece vardiyasında işlerin yetiştirilmesi için molasız ve ağır şartlarda çalışmaların sürdürüldüğü bilgisi doğru mudur? Bu soruları bakan Jülide Sarıeroğlu’nun bir an önce cevaplaması gerekmektedir. Hiçbir şey işçilerin canından önemli değildir. Öncelik işçinin güvenliği olmalıdır ki saklamak zorunda oldukları ölümcül kazalar meydana gelmesin.”

Tanal’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na cevaplaması için verdiği sorular ise şöyle;

1. Basında yer alan 3. Havalimanı yapımında ölümcül işçi kazalarının yaşandığı haberleri doğru mudur? 3. Havalimanı yapımında çalışan ve ölen işçi var mıdır? Varsa kaç işçi hayatını kaybetmiştir?

2. 3. havalimanı yapımında çalışan Ahmet isimli bir inşaat ustasının 24 Ocak 2016’da iş kazası sonucu öldüğü doğru mudur?

3. Dış hatlar terminal binasında VMK İnşaat’a bağlı dört işçinin yüksekten düşerek öldükleri bilgisi doğru mudur?

4. Güvenlik az olduğu için ve patron-amirlerin işin yetiştirilmesi baskısı yaptığı için gece vardiyalarında daha fazla kaza yaşandığı bilgisi doğru mudur?

5. Yetkililerin, inşaat yapımı çalışmaları sırasında yaşananların duyulmaması için çok büyük çaba harcadığı doğru mudur? İnşaat çalışmalarını bugüne kadar hangi milletvekilleri ziyaret etmiştir?