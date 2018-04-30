30 Nisan 2018 11:10

SP'den 'aday' açıklaması

SP'den 'aday' açıklaması
Saadet Partisi, yarın saat 10.00'da cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.
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