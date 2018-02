Eren Erdem: Hastalıklı hayvanları kim getiriyor

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "hayvanların kendi dışkılarını yediği bir ortamda her türlü hastalığın oluşması kaçınılmazdır. Bu halkın sağlığı ile oynamaktır” dedi.

Brezilya’dan ithal edilen hayvanların günlerce gemilerde aç susuz bırakıldığını dile getiren Erdem, konuyu Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemi ile soru önergesi vererek TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Erdem'in açıklamaları ve soru önergesi şöyle;

"GÜNLERCE AÇ SUSUZ BIRAKILDILAR"

Et ürünlerindeki fiyat artışlarını, yerli üreticiyi desteklemek ve girdi maliyetlerini düşürmek yerine karkas et ve canlı hayvan ithal ederek kırmayı hedeflemek orta ve uzun vadede hiçbir çözüm getirmeyeceği gibi birçok sorunu da birlikte getirmektedir. Bu sorunların başında sağlıksız koşullarda ülkeye getirilen canlı hayvanların taşıdığı hastalık riskleri gelmektedir. Özellikle Brezilyadan ithal edilen Canlı hayvanların uzun yolculuklar sırasında sağlıksız ortamlarda taşındığı, her türlü hastalık risklerine açık ve canlı haklarına aykırı olacak şekilde gemiler de bekletildiği yem ve su verilmediği basına ve kamuoyuna yansımıştır. Hayvan Hakları savunucularından büyük tepkiler alan bu durum kamu vicdanını da derinden yaralamıştır.

EBK HASTALIKLI ETLERİ İMHA ETTİ

Yine Et ve Süt Kurumu tarafından Bosna-Hersek’ ten Karkas olarak ithal edilen etlerin önemli bir bölümünde ESK tarafından 05.01.2018 tarih ve 88005751-103.02.-E.1353 sayılı yazı ile Dağıtım yerlerine gönderilen yazı ile analizlerin uygun çıkmadığı yani hastalık taşıdığı belirtilmektedir.

İlgili illerdeki Belediyelerce imhası istenilen etlerin, Uygun belediyeler olmayan yerlerde ise Erzincan Kombinasına gönderilerek imha edilmesi istenmektedir.

Bu bağlamda;

"TÜRKİYEDE HAYVAN MI YOK?"

• Türkiye Et ve Canlı hayvan ithal etme ihtiyacını neden duymaktadır. Ülkede Yeteri kadar hayvan yok mudur? Hayvan sayısının artırılması için herhangi bir önlem alınmış mıdır? Bunlar nelerdir.

• İthalat yapma izni verilen Firmalar hangileridir. Bunların sahipleri kimlerdir.

• Hangi Ülkelerden Canlı Hayvan ithal edilmektedir. Brezilya gibi denizaşırı uzak ülkelerden Hayvan ithal etme doğru mudur? Bunların nakliyesinde oluşacak hastalık riskleri ve Hayvan hakları ile ilgili taşıma koşullarına ilişkin şartnamede ne gibi koşullar var. Gemilerden Basına yansıyan hayvanların görüntüleri konusunda herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Sonuçları nelerdir.

"İTHAL HAYVANDA HANGİ HASTALIKLAR VAR?"

• Bu hayvanların muayenelerinde hangi hastalıklar tespit edilmiştir. Bununla ilgili neler yapılmaktadır.

• Bosna Hersek’ten İthal edilen ve ESK tarafın imha edilen etlerde hangi hastalıklar bulundu? Bunların insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir. Bu etlerden tüketen ve hastanelere başvuran kişi sayısı ne kadardır?

• İmha edilen etlerin ekonomik değeri ne kadardır? Bu etlerin bedeli kim tarafından ödenmiştir. Hükumet olarak et ithal etmeye devam edecek misiniz?