Perinçek’ten ‘3 partili model’ önerisi

24 Haziran‘a çekilen genel seçimlerle ilgili Ulusal Kanal’da konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ”3 partili” bir modelin başarı kazanacağını ve bu modeldeki adayın CHP’den olması gerektiğini kaydetti. Perinçek, ”CHP- İyi Parti- Vatan...

Ulusal Kanal’da katıldığı programda konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, baskın erken seçim adımı, YSK kararları, 100 bin imza çalışmaları ve “ittifak” görüşmelerine ilişkin soruları yanıtladı.

PERİNÇEK’TEN 100 BİN İMZA İTİRAZI

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzayı 6 güne sıkıştırdılar. Devlet hak kullanımı kolaylaştırması lazım. Ancak tersi yapılıyor. Hele yurtdışındaki Türklerin imza verme hakkı engellendi. Avusturya’daki insanlarımıza diyorlar ki uçağa atla saatlerce yol gel ve imzanı ver! E-Devlet gibi bir kolaylık varken, dilekçe verme/gönderme hakkı varken bunu yapmadılar” diyerek 100 bin imzanın toplanış şekliyle ilgili eleştirilerini dile getirdi.

85 BİN İMZA TOPLADIK İDDİASI

Perinçek’in gündem ve seçimlerle ilgili açıklamaları şu şekilde;

“Şu ana kadar 85 bin imzayı topladık. Dilekçeleri topladık. Bütün sorunumuz, dilekçelerimize imza atan vatandaşlarımızın 4-9 Mayıs tarihleri arasında akşam saat 20.00’ye kadar ilçe seçim kurularına giden resmi imzalarını atmaları. Bütün vatandaşlarımızı ilçe seçim kurullarına demokratik haklarını kullanmaya çağırıyoruz…

ABDULAH GÜL’ÜN ADAYLIĞI

Abduulah Gül, 2 Nisan 2003 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Powell ile 2 sayfa 9 maddelik gizli bir anlaşma yaptğını itiraf etmişti. Bu bir anlaşma değil aslında, bir hizmet sözleşmesi… Bu sözleşmenin kapsamında Kürdistan’ın kurulması, Rauf Denktaş’ın tasfiye edilmesi, Türkiye’nin eyaletlere bölünmesi, İran’a düşmanlık vardı. Biz çıktık bunu yayınladık.

İngiliz Kraliçesi’nden nişan aldı. Atatürk’ü bir yabancı devlet başkanından madalya aldığını görebilir misiniz?

CHP’nin Gül’ü aday gösterme çabaları çok üzücü. Ancak başarılı olamadılar. Memnuniyet verici. Gül, Atlantik sisteminin temsilcilerindendir.

CHP-HDP İLİŞKİLERİ

Biz HDP’nin olduğu hiçbir planda, denklemde olmayız. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da söyledim: HDP ile işbirliği yapan kaybeder! Erdoğan’a karşı mücadele ancak milli cephede verilebilir.

Bizden kimse PKK ve FETÖ ile aynı cephede olmayı beklemesin.

CHP-İYİ PARTİ-VATAN PARTİSİ İTTİFAKI

Bu bir çözümdür. Bu ittifak kesinlikle iktidar olur. Kılıçdaroğlu da bunu kabul ediyor. Sayın Meral Akşener’in bunu kabul etmesi gerekir. Bu ittifakın adayı CHP Genel Başkanı olmalı. Kılıçdaroğlu dışındaki her aday CHP için büyük sorunlar getirir. Artık sembolik Cumhurbaşkanlığı yok. O kişi artık hükümet başkanı olacak. Tarafsız Cumhurbaşkanı düzeni yok artık.

CHP- İyi Parti- Vatan Partisi modeli olumludur. Ancak aday en çok oy alan partinin yani CHP’nin lideri Cumhurbaşkanı olmalı. Meral Akşener’in aday olduğu bir modeli kabul ettirmek mümkün değil.

HULUSİ AKAR’IN, HELİKOPTERLE GELİP ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİALARI

Bunun doğru olduğuna yönelik emareler var. Genelkurmay hemen bir açıklama yapmalı. Bu doğruysa Genelkurmay Başkanı istifa etmeli.

Ordunun siyasetin içine sokulması çok vahimdir. Bu istifa TSK için de iyi olur. FETÖ TSK’dan temizlenerek aslan gibi bir ordu oluyor. Onun başında bu uygulamaları görmek istemiyoruz. İç siyasete alet olmayacak komutanların gelmesi önemli…”